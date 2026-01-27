Названы главные ошибки россиян, мешающие «подкачаться к лету»

Ограниченное разнообразие упражнений препятствует достижению желаемой физической формы, заявила NEWS.ru президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. Кроме того, по ее словам, для стройной фигуры необходимы кардиоупражнения.

Основные ошибки в тренировочном процессе типичны. Первая — концентрация на ограниченном наборе упражнений, чаще всего на бицепс и жим лежа. Эти движения не меняют композицию тела целиком. Основа же прогресса — многосуставные упражнения, задействующие крупные мышечные группы, с обязательной прогрессией нагрузки. Если от недели к неделе не растут веса, повторы или общий объем работы, тренировки не дают эффекта, — поделилась Силина.

Она подчеркнула, что вторая ошибка заключается в игнорировании разминки. По ее словам, качественная подготовка в течение пяти — семи минут значительно уменьшает риск травм и повышает эффективность основной части тренировки.

Третья ошибка — исключение кардионагрузки. Умеренное кардио не мешает росту мышц, а ускоряет снижение жировой массы и улучшает восстановление. Минимум для цели «к лету» — три-четыре силовые тренировки в неделю и две-три кардиосессии по 20–40 минут в умеренной зоне интенсивности. Либо высокий уровень повседневной активности: 10 тысяч шагов в день, — добавила Силина.

Глава НФС отметила, что последняя ошибка — стремление «сделать кубики» исключительно за счет упражнений на пресс — не учитывая процент жира. По словам Силиной, видимость пресса зависит от толщины подкожного жира, а не от количества скручиваний. Она заключила, что такие упражнения эффективны только в комплексе с общей силовой тренировкой, кардионагрузкой и контролем питания.

Ранее фитнес-эксперт Ольга Киселева заявила, что только жесткая дисциплина помогает регулярно заниматься спортом. По ее словам, первые недели тренировок требуют строгого соблюдения графика, а затем на помощь приходят правильно расставленные приоритеты.