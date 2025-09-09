Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Раскрыта средняя стоимость годовой карты в российский фитнес-клуб

Глава фитнес-сообщества Силина: годовая карта в среднем стоит 35 тысяч рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Средняя стоимость годовой клубной карты в России составляет около 35 тысяч рублей, заявила NEWS.ru глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, в небольших городах значения достигают 10–15 тысяч рублей за годовую карту.

Средняя стоимость годовой клубной карты в России сегодня составляет порядка 35 тысяч рублей. Но диапазон очень широкий: в доступных форматах, особенно в небольших городах, карта может стоить от 10–15 тысяч рублей в год, а в премиальном сегменте цена доходит до 180 тысяч рублей и выше, — отметила Силина.

Она подчеркнула, что на конечную цену влияют инфраструктура, бренд, а также локация клуба. Силина объяснила, что карты в клуб с бассейном, аквазоной и spa-пространством значительно дороже. Собеседница напомнила, что в Москве стоимость традиционно выше, чем в регионах.

На цену влияют марки и широта выбора оборудования — достаточное количество кардиооборудования и силовых тренажеров — формируют свой ценовой сегмент. Не меньшую роль играет и уровень персонала: от квалификации специалистов до присутствия звёздных тренеров. Важно понимать, что клубная карта — это не только право входа в зал, а целый пакет услуг, — подчеркнула Силина.

Ранее налоговый консультант Юлия Лихоманова заявила, что россияне могут получить вычет по расходам на образование, лечение, лекарства, занятие спортом, взносы на накопительную часть пенсии и даже сдачу ГТО. По ее словам, у граждан есть право выбора — на какие из трат подать декларацию, однако вернуть можно не более 19,5 тысячи рублей в год.

