Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 15:37

DDX Fitness признали самой крупной фитнес-сетью России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Согласно данным агентства FitnessData, DDX Fitness стал самой крупной фитнес-сетью России по числу клубов. По состоянию на декабрь 2025 года сеть включила в себя 140 объектов в 51 городе. В этом году сеть открыла 75 новых объектов. До наступления 2026 года планируется запуск еще около 11 клубов.

С января мы открываем новый клуб каждые пять дней. Расширение сети позволяет сделать регулярные тренировки доступными для сотен тысяч клиентов в регионах, где ранее выбор современных фитнес-клубов был ограничен, и вовлекает все больше людей в культуру заботы о себе, — высказался основатель сети DDX Fitness Иван Ситников.

Согласно аналитике FitnessData, в третьем квартале 2025 года уровень проникновения фитнес-услуг в России впервые превысил 5%. Больше всего спортом занимаются жители 27 городов, где доля систематически тренирующихся граждан превышает 10%. Лидерами по темпам роста вовлеченности в фитнес в 2025 году стали Алтайский и Ставропольский края, Республика Татарстан, Тюменская, Волгоградская и Челябинская области.

Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина напомнила, что клиенты фитнес-клубов могут воспользоваться бесплатным вводным занятием. По ее словам, на стартовой тренировке специалист разработает индивидуальную программу упражнений, соответствующую потребностям посетителя.

фитнес-клубы
спорт
компании
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин поздравил красноярцев с открытием филиала НЦ «Россия»
В небе над Подмосковьем заметили «ледяные кристаллы»
В Норвегии обнаружили захоронение эпохи викингов
Собчак рассказала о свидании с «молодым и симпатичным чуваком в мышцах»
Бизнесмена осудили за хищение миллионов рублей у Минобороны и отпустили
Камбоджа обвинила Таиланд в применении токсичного газа
Разработчики MAX добавили в сервис важную функцию
В Москве пройдет зимняя фольклорная выставка, посвященная питомцам
Школы Петербурга усилят контроль после нападения девятиклассника на учителя
Врач назвал самые распространенные болезни после Нового года
Модель из Сибири похитили в Мьянме и отправили в центр по продаже органов
В Шереметьево задержали иностранца с китайскими монетами на 700 тыс. рублей
Делавшему из тел девочек кукол маньяку продлили лечение
Чуть не повторили судьбу Усольцевых: как в тайге спасли 13 туристов
Мурашко забил тревогу, проанализировав данные по диспансеризации в России
В Минобороны России раскрыли значение освобождения Песчаного
Российская медсестра заразила гепатитом С и ВИЧ более 70 человек
Запад против Зеленского и элиты под Сумами: новости СВО на вечер 15 декабря
Экс-нардеп раскрыл хитрый план Зеленского о проведении выборов на Украине
Обычный прохожий остановил массовое убийство и стал героем
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.