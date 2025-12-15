DDX Fitness признали самой крупной фитнес-сетью России

Согласно данным агентства FitnessData, DDX Fitness стал самой крупной фитнес-сетью России по числу клубов. По состоянию на декабрь 2025 года сеть включила в себя 140 объектов в 51 городе. В этом году сеть открыла 75 новых объектов. До наступления 2026 года планируется запуск еще около 11 клубов.

С января мы открываем новый клуб каждые пять дней. Расширение сети позволяет сделать регулярные тренировки доступными для сотен тысяч клиентов в регионах, где ранее выбор современных фитнес-клубов был ограничен, и вовлекает все больше людей в культуру заботы о себе, — высказался основатель сети DDX Fitness Иван Ситников.

Согласно аналитике FitnessData, в третьем квартале 2025 года уровень проникновения фитнес-услуг в России впервые превысил 5%. Больше всего спортом занимаются жители 27 городов, где доля систематически тренирующихся граждан превышает 10%. Лидерами по темпам роста вовлеченности в фитнес в 2025 году стали Алтайский и Ставропольский края, Республика Татарстан, Тюменская, Волгоградская и Челябинская области.

Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина напомнила, что клиенты фитнес-клубов могут воспользоваться бесплатным вводным занятием. По ее словам, на стартовой тренировке специалист разработает индивидуальную программу упражнений, соответствующую потребностям посетителя.