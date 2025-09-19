Стоимость карты, доход тренеров, вырастут ли цены: как живет фитнес в РФ

В России работают около 10 тысяч фитнес-клубов с клиентской базой в несколько миллионов человек. NEWS.ru поговорил с главой Национального фитнес-сообщества Еленой Силиной и выяснил, сколько стоит годовая карта в обычный российский фитнес-клуб и когда ждать повышения цен на абонементы.

Сколько россиян ежегодно занимаются фитнесом

В России свыше 7,2 млн человек регулярно занимаются спортом, что составляет около 4,9% населения. Этот показатель ниже уровня ряда европейских стран, однако в государствах Азии цифры еще меньше — 3–5%, в Латинской Америке — около 2%, а в Индии — менее 1%. На этом фоне российский рынок заметно опережает многие развивающиеся экономики и, главное, имеет значительный запас роста. Картина в Москве ближе к международным показателям: в столице проникновение клубных форматов достигает 16,5–17%.

Данная статистика говорит о большом потенциале регионов. С начала 2025 года в России были открыты 509 новых фитнес-объектов.

Дополнительным стимулом спроса выступает налоговый вычет на спорт: в 2025 году объем возмещения по расходам граждан на фитнес и секции оценивается в миллиарды рублей. Еще один фактор роста: государственная цель — довести долю систематически занимающихся физической культурой и спортом до 70% к 2030 году.

Почему фитнес-клубы не продают карты на два-три года

Продажа абонементов на два-три года или бессрочных «проходок» практически исчезла из отрасли. Так индустрия реагирует в том числе на запросы клиентов. Покупатели стали осторожнее относиться к долгосрочным обязательствам, поэтому мало кто хочет платить вперед за пару лет занятий или приобретать «вечный» абонемент.

Клиентам нравится свобода выбора и гибкость. Индустрия не навязывает долгосрочные контракты, чтобы не отбивать у людей желание заниматься спортом. Кроме того, единовременно получив большую сумму за двух- или трехлетний период, клуб берет на себя обязательство годами предоставлять услуги без дополнительного дохода от этого клиента. За время действия такого договора могут измениться внешние условия: вырасти коммунальные тарифы или арендная плата, подняться зарплата тренеров, подорожать оборудование. Инфляция и экономическая ситуация в России не позволяют учесть все риски в цене многолетней карты, иначе она стала бы непомерно дорогой.

Почему фитнес-клубы чаще переходят на помесячную оплату

Переход спортивных центров на помесячную оплату абонементов обусловлен экономической выгодой для бизнеса и изменившимися предпочтениями клиентов. Такая модель позволяет привлекать больше новых посетителей за счет снижения финансового порога входа и дает компаниям возможность гибче реагировать на рыночную конъюнктуру.

Пока около 12% фитнес-клубов в России предлагают только помесячную оплату. В Москве показатель достигает 20%. Помесячная оплата снижает финансовый порог входа в фитнес, благодаря чему конверсия новых посетителей при подписной модели достигает 35–50%.

Кроме того, фитнес-клубы сталкиваются с меньшим количеством требований о возврате средств, так как клиент платит только за текущий месяц и может в любой момент отказаться от услуг без существенных финансовых потерь. Также клубы могут гибко реагировать на экономическую ситуацию: при необходимости корректировать цену подписки, а не сразу закладывать все риски в стоимость.

Поднимут ли фитнес-клубы цены на карты и абонементы

В 2026 году карты фитнес-клубов подорожают в среднем на 15%. Пик роста стоимости придется на январь — февраль 2026 года. Маржинальность фитнес-бизнеса по итогам первого полугодия 2025 года составила в среднем 7–9%, что является низким уровнем, так как отрасль работает в условиях роста издержек.

В среднем по стране аренда подорожала на 8–9%, коммунальные платежи выросли на 10%, оборудование и его обслуживание — на 12–13%. Это связано с несколькими факторами: двузначными темпами роста расходной части фитнес-клубов в течение 2025 года, а также повышением МРОТ и, соответственно, ростом обязательных социальных взносов и дорогими кредитами.

Сколько стоит годовая карта в обычный российский фитнес-клуб

Средняя стоимость годовой клубной карты в России составляет около 35 тысяч рублей. Меньше всего за абонемент платят жители небольших городов — 10–15 тысяч рублей, а в премиальном сегменте цена доходит до 180 тысяч рублей. На финальную стоимость влияют инфраструктура, бренд и локация клуба. Так, наличие бассейна, аквазоны и спа-пространства значительно удорожает карту. Кроме того, москвичам традиционно приходится платить больше, чем жителям регионов.

Не меньшую роль играет и уровень персонала: от квалификации специалистов до присутствия звездных тренеров. Важно понимать, что клубная карта — это не только право входа в зал, а целый пакет услуг.

Сколько зарабатывают фитнес-тренеры в России

Средняя зарплата фитнес-тренеров в России составляет 70–80 тысяч рублей. В крупных агломерациях и премиальном сегменте заработок доходит до 150–180 тысяч рублей. Вознаграждение тренера обычно рассчитывается как процент от стоимости персональной тренировки. В практике рынка это 35–50%. Отдельно могут оплачиваться дежурные часы в клубе.

С начала 2025 года доходы фитнес-тренеров выросли на 7–15%. Это произошло в том числе за счет удорожания клубных карт и самих услуг персонального тренинга, в стоимость которых входит квалификация и специализация тренера, а также элементы сопровождения — функциональная диагностика и контроль питания.

Помимо персональных занятий в клубе, раскрученные тренеры формируют дополнительный доход за счет консультаций по питанию, онлайн-сопровождения и курируемых программ, а также партнерств с брендами экипировки и спортивного питания. Эти направления позволяют кратно увеличить совокупный месячный доход.

Чаще всего клубы работают с самозанятыми или ИП, однако здесь есть ограничение: отношения не должны напоминать трудовые. Тренер не подчиняется внутреннему распорядку, не ходит на планерки и корпоративы, оплата идет за услуги, а не как зарплата два раза в месяц.

