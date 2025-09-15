Стало известно, сколько получают фитнес-тренеры в России

Средняя зарплата фитнес-тренеров в России составляет 70–80 тысяч рублей, заявила NEWS.ru глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. Она добавила, что в крупных агломерациях и премиальном сегменте заработок доходит до 150–180 тысяч рублей.

Вознаграждение тренера обычно рассчитывается как процент от стоимости персональной тренировки. В практике рынка это 35–50% в пользу тренера. Отдельно могут оплачиваться дежурные часы в клубе. По исследованиям Национального фитнес-сообщества, в регионах месячная вилка доходов составляет в среднем 70–80 тысяч рублей, в крупных агломерациях и премиальном сегменте — в среднем 150–180 тысяч рублей при хорошо расписанной сетке, — пояснила Силина.

По ее словам, с начала 2025 года доходы фитнес-тренеров выросли на 7–15% в сравнении с прошлым годом. Эксперт пояснила, что это произошло в том числе за счет удорожания клубных карт и самих услуг персонального тренинга.

Что влияет на цену персональной тренировки? Регион и локация, класс и бренд клуба, наличие бассейна и wellness, ассортимент, квалификация и специализация тренера, а также включенные в услугу элементы сопровождения — функциональная диагностика, контроль питания, — поделилась Силина.

Она отметила, что чаще всего клубы работают с тренерами как с самозанятыми или ИП. Однако, по ее словам, здесь есть ограничение: отношения не должны напоминать трудовые. Как заявила Силина, тренер не подчиняется внутреннему распорядку, не ходит на планерки и корпоративы, оплата идет за услуги, а не как зарплата два раза в месяц.

Помимо персональных занятий в клубе, раскрученные тренеры формируют дополнительный доход за счет консультаций по питанию, онлайн-сопровождения и курируемых программ, а также партнерств с брендами экипировки и спортивного питания. Эти направления позволяют кратно увеличить совокупный месячный доход, — добавила эксперт.

Ранее действующий HR-директор в финтех-отрасли, тренер и консультант Екатерина Великая заявила, что самозанятого сотрудника нельзя заставить работать полный день. Она отметила, что работодатель вправе требовать от таких сотрудников только результата, за что им и выплачивают деньги.