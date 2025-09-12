HR-эксперт объяснила, что не может требовать работодатель от самозанятого HR-эксперт Великая: компания не может просить самозанятого работать полный день

Самозанятого сотрудника нельзя заставить работать полный день, заявила NEWS.ru действующий HR-директор в финтех-отрасли, тренер и консультант Екатерина Великая. Она отметила, что работодатель вправе требовать от таких сотрудников только результата, за что им и выплачивают деньги.

Для самозанятого не устанавливается рабочее время с 9 до 6, нет никаких корпоративных правил. У самозанятого не может быть трудового дня. Он выполняет ту деятельность, которая у него есть, в те часы, когда может, когда свободен. Поэтому очень часто компании отказываются работать с самозанятыми или оформлять договоры подряда, потому что можно усмотреть подмену функции трудового договора. Юристы не советуют работать с гражданско-правовыми договорами. Сотрудник может обратиться в трудовую инспекцию и добиться признания трудовых отношений вместо гражданско-правовых. В этом случае работодатель несет большие риски, санкции и штрафы, — пояснила Великая.

По ее словам, самозанятый — это не полноценный сотрудник, а лицо, которое работодатель нанимает для выполнения определенного объема работ. Эксперт подчеркнула, что все, что касается функциональных обязанностей, условий и контроля процесса, не относится к такому работнику.

У самозанятого просят только результат. То есть он приходит с выполненным объемом работ или готовым результатом, и за это ему выплачивают деньги. Обычно это оформляется в виде договора подряда или гражданско-правового договора, — объяснила Великая.

