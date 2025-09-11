Раскрыт главный раздражающий фактор для работодателей

Частая смена работы молодыми соискателями стала поводом перестать рассматривать их на вакансии для 79% HR-менеджеров, сообщила РИА Новости руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая. Работодатели считают, что представители поколения Z менее привязаны к месту работы, более требовательны и готовы уйти, если работа не оправдывает их ожиданий.

Согласно опросу hh.ru, 79% HR-менеджеров называют частую смену рабочих мест одним из «красных флагов» молодых соискателей. Сразу две трети работодателей выделили это свойство личности как повод перестать дальше рассматривать кандидата на вакансию, — сказала Святицкая.

Одними из важнейших составляющих при приеме на работу становятся понимание корпоративной культуры работодателя и образ будущего молодого специалиста, отметил председатель набсовета Российских студенческих отрядов Михаил Киселев. Если происходит несовпадение ценностей, молодежь начинает менять работодателя, уточнил он.

