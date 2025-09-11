Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 10:58

Раскрыт главный раздражающий фактор для работодателей

Работодатели сочли частую смену работы молодыми сотрудниками тревожным сигналом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Частая смена работы молодыми соискателями стала поводом перестать рассматривать их на вакансии для 79% HR-менеджеров, сообщила РИА Новости руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая. Работодатели считают, что представители поколения Z менее привязаны к месту работы, более требовательны и готовы уйти, если работа не оправдывает их ожиданий.

Согласно опросу hh.ru, 79% HR-менеджеров называют частую смену рабочих мест одним из «красных флагов» молодых соискателей. Сразу две трети работодателей выделили это свойство личности как повод перестать дальше рассматривать кандидата на вакансию, — сказала Святицкая.

Одними из важнейших составляющих при приеме на работу становятся понимание корпоративной культуры работодателя и образ будущего молодого специалиста, отметил председатель набсовета Российских студенческих отрядов Михаил Киселев. Если происходит несовпадение ценностей, молодежь начинает менять работодателя, уточнил он.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что в России стоит ввести меры ответственности вплоть до штрафов и увольнения для женатых сотрудников, допускающих флирт на рабочем месте. По его мнению, подобное поведение подрывает устои общества и ведет к разрушению института семьи.

работа
работодатели
зумеры
работники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские военные освободили Сосновку в Днепропетровской области
На границе России закроют воздушное пространство
Похолодает до +7? Прогноз погоды в Москве на выходные, рекордный сентябрь
Европейский суд запретил финансировать проект АЭС с участием России
Власти Польши приняли неожиданное решение в отношении Белоруссии
Российские БПЛА теперь летают под присмотром удаленного штаба
Убитый американский активист признавал Крым российским
Королевская семья Британии: новости, Кейт спасает семью, Маркл проигрывает
В США составили детальную картину убийства Чарли Кирка
Цыганова призвала ввести запрет для Пугачевой на слово «родина»
Путин назначил нового посла в одну африканскую страну
В России для нелегальных мигрантов наступили последствия
Принц Гарри и король Карл III провели совместное чаепитие в Вестминстере
Раскрыто число жертв сильного наводнения на Бали
В Госдуме высказались о грядущей волне сокращений в России
Ситуация в Сумской области утром 11 сентября: сотни убитых, разгром ВСУ
Названы соседи России с лучшими условиями для туристического отдыха
Неожиданно выросли зарплаты специалистов, которыми всегда запугивают детей
Россиянам рассказали, как защититься от девальвации рубля
«Ей подхожу я»: Шаляпин назвал лучшего мужчину для Волочковой
Дальше
Самое популярное
В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.