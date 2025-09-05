Тренер предупредила о неожиданном влиянии стресса на мышцы

Стресс может спровоцировать прекращение роста мышц, предупредила преподаватель по хатха-йоге Лера Буры. В разговоре с «МК в Калининграде» тренер подчеркнула, что в умеренных количествах кортизол полезен организму, но при избытке он стимулирует распад мышечных белков и мешает восстановлению после занятий спортом.

Как уточнила эксперт, стресс тормозит синтез белка, ускоряет его распад, вызывает проблемы со сном и снижает выработку гормона роста. Из-за этого мышцам труднее усваивать аминокислоты и глюкозу. По словам тренера, даже правильное питание и регулярные спортивные занятия не смогут привести к идеальному результату при высоком уровне стресса.

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина ранее сообщила, что карты фитнес-клубов в 2026-м подорожают в России в среднем на 15%. По ее словам, с начала 2025 года рост цен составил 9–10%. Она отметила, что только 24% компаний не стали увеличивать стоимость услуг.