05 сентября 2025 в 04:20

Стало известно, подорожает ли фитнес в России в 2026 году

Глава фитнес-сообщества Силина: в 2026-м карты клубов подорожают на 15%

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Карты фитнес-клубов в 2026-м подорожают в России, в среднем, на 15%, заявила NEWS.ru президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, с начала 2025 года рост цен составил 9–10%. Она отметила, что только 24% компаний не стали увеличивать стоимость услуг.

С начала текущего года 24% компаний не повышали цены на услуги, 48% ограничились ростом до 10%, а 28% увеличили стоимость более чем на 10%. При этом средний уровень повышения среди тех, кто пересматривал стоимость услуг, составил порядка 9–10%. Пик роста стоимости услуг и клубных карт придется на январь — февраль 2026 года. В среднем мы прогнозируем рост услуг на 15% по стране, — отметила Силина.

Собеседница подчеркнула, что маржинальность фитнес-бизнеса по итогам первого полугодия 2025 года составила в среднем 7–9%, что является низким уровнем. Силина объяснила, что отрасль работает в условиях роста издержек.

С начала года аренда подорожала в среднем по стране на 8–9%, коммунальные платежи выросли на 10%, оборудование и его обслуживание — на 12–13%. Это связано с несколькими факторами: двузначными темпами роста расходной части фитнес-клубов в течение 2025 года; повышением МРОТ и, соответственно, ростом обязательных социальных взносов, дорогими кредитами, — пояснила Силина.

Ранее налоговый консультант Юлия Лихоманова заявила, что россияне могут получить вычет по расходам на образование, лечение, лекарства, занятие спортом, взносы на накопительную часть пенсии и даже сдачу ГТО. По ее словам, у граждан есть право выбора — на какие из трат подать декларацию, однако вернуть можно не более 19,5 тысячи рублей в год.

