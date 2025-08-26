День знаний — 2025
26 августа 2025 в 14:33

Стало известно, сколько спорта нужно беременным

Профессор Радзинский: беременным достаточно 30 минут спорта в день

Беременным достаточно заниматься спортом 30 минут в день, заявил в беседе с NEWS.ru заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, профессор Виктор Радзинский. По его словам, это доказано научными исследованиями.

Вышел — побегал вокруг своего дома. Пять дней в неделю, а именно 150 минут в неделю, дают гормональный эффект и пользу сердечно-сосудистой системе, — сказал он.

Профессор добавил, что если женщины до беременности занимались профессиональным спортом, отговаривать их от него не стоит.

У меня наблюдалась всю беременность, до и после нее, олимпийская чемпионка, очень известная — она не прекращала тренировок. У меня сейчас знакомая, которая родила трех детей, выйдя замуж в солидном возрасте. Она стайер (бегун на длинные дистанции. — NEWS.ru), бегает беременная. Это ее образ жизни. Запретить здоровому человеку привычные занятия спортом было бы, с моей точки зрения, совершенно неправильно. Что же касается остальных — им также ничего не запрещается, — резюмировал ученый.

Ранее врач-диетолог Елена Хохлова заявила NEWS.ru, что некоторые пищевые вещества, например цинк, могут повысить шансы мужчины зачать ребенка. По ее словам, этот минерал, который, в частности, содержится в мясе и морепродуктах, отвечает за производство тестостерона. Кроме этого, подчеркнула врач, для мужчин, которые хотят зачать ребенка, будет полезен витамин D.
