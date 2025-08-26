Стало известно, сколько спорта нужно беременным

Беременным достаточно заниматься спортом 30 минут в день, заявил в беседе с NEWS.ru заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, профессор Виктор Радзинский. По его словам, это доказано научными исследованиями.

Вышел — побегал вокруг своего дома. Пять дней в неделю, а именно 150 минут в неделю, дают гормональный эффект и пользу сердечно-сосудистой системе, — сказал он.

Профессор добавил, что если женщины до беременности занимались профессиональным спортом, отговаривать их от него не стоит.

У меня наблюдалась всю беременность, до и после нее, олимпийская чемпионка, очень известная — она не прекращала тренировок. У меня сейчас знакомая, которая родила трех детей, выйдя замуж в солидном возрасте. Она стайер (бегун на длинные дистанции. — NEWS.ru), бегает беременная. Это ее образ жизни. Запретить здоровому человеку привычные занятия спортом было бы, с моей точки зрения, совершенно неправильно. Что же касается остальных — им также ничего не запрещается, — резюмировал ученый.

