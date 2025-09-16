Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 09:05

Стало известно, сколько россиян занимаются фитнесом

Глава фитнес-сообщества Силина: спортом занимаются свыше 7,2 млн россиян

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Свыше 7,2 млн россиян регулярно занимаются спортом, заявила NEWS.ru глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. Она добавила, что уровень проникновения фитнеса среди населения России составляет 4,9%.

Сейчас свыше 7,2 млн россиян регулярно занимаются фитнесом. При этом уровень проникновения фитнеса среди населения в России — 4,9%. Это ниже ряда европейских стран. В то же время в государствах Азии средний уровень — 3–5%, в Индии — порядка десятых долей процента, в Латинской Америке — около 2%. На этом фоне российский рынок заметно опережает многие развивающиеся экономики и, главное, имеет значительный запас роста. Столичная картина ближе к международным показателям: в Москве проникновение клубных форматов достигает 16,5–17%, — пояснила Силина.

Эксперт отметила, что это показывает большой потенциал регионов. По ее словам, с начала 2025 года в России открыли 509 новых фитнес-объектов, всего по стране их 10,1 тысячи.

Дополнительным стимулом спроса выступает налоговый вычет на спорт: в 2025 году объем возмещения по расходам граждан на фитнес и секции оценивается в миллиарды рублей. Кроме того, есть еще один стимул роста: государственная цель — довести долю систематически занимающихся физической культурой и спортом до 70% к 2030 году, — добавила Силина.

Ранее профессор Виктор Радзинский заявил, что беременным достаточно заниматься спортом 30 минут в день. По его словам, это доказано научными исследованиями. Он добавил, что если женщины до беременности занимались профессиональным спортом, то отговаривать их от него не стоит.

фитнес
спорт
здоровье
россияне
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский сообщил, где хочет встретиться с Путиным и Трампом
Выбраны международные ведущие конкурса «Интервидение»
ВСУ дрожат от чудо-бомб ВС РФ. Чем уникально страшное оружие Белоусова
Пять стран выступили против антироссийских санкций ЕС
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.