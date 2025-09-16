Стало известно, сколько россиян занимаются фитнесом

Свыше 7,2 млн россиян регулярно занимаются спортом, заявила NEWS.ru глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. Она добавила, что уровень проникновения фитнеса среди населения России составляет 4,9%.

Сейчас свыше 7,2 млн россиян регулярно занимаются фитнесом. При этом уровень проникновения фитнеса среди населения в России — 4,9%. Это ниже ряда европейских стран. В то же время в государствах Азии средний уровень — 3–5%, в Индии — порядка десятых долей процента, в Латинской Америке — около 2%. На этом фоне российский рынок заметно опережает многие развивающиеся экономики и, главное, имеет значительный запас роста. Столичная картина ближе к международным показателям: в Москве проникновение клубных форматов достигает 16,5–17%, — пояснила Силина.

Эксперт отметила, что это показывает большой потенциал регионов. По ее словам, с начала 2025 года в России открыли 509 новых фитнес-объектов, всего по стране их 10,1 тысячи.

Дополнительным стимулом спроса выступает налоговый вычет на спорт: в 2025 году объем возмещения по расходам граждан на фитнес и секции оценивается в миллиарды рублей. Кроме того, есть еще один стимул роста: государственная цель — довести долю систематически занимающихся физической культурой и спортом до 70% к 2030 году, — добавила Силина.

Ранее профессор Виктор Радзинский заявил, что беременным достаточно заниматься спортом 30 минут в день. По его словам, это доказано научными исследованиями. Он добавил, что если женщины до беременности занимались профессиональным спортом, то отговаривать их от него не стоит.