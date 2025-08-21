Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Тренер дал советы, как эффективно и без стресса сбросить вес

Тренер Яшанькин посоветовал заниматься кардионагрузкой для похудения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В борьбе с лишним весом помогают кардиотренировки и длительная циклическая нагрузка, заявил Pravda.Ru тренер Дмитрий Яшанькин. Он также посоветовал заниматься от 40 минут до часа в пульсовой зоне жиросжигания.

Это кардиоупражнения, упражнения, которые помогают расходовать большее количество калорий. Это простые циклические движения, которые желательно выполнять продолжительное время, — отметил Яшанькин.

При этом важно сочетать физическую активность с правильным питанием. Для тех, кто хочет похудеть, эксперт также посоветовал занятия на лыжном тренажере, катание на велосипеде или аэрбайке, скандинавскую ходьбу, а также танцы.

Ранее психотерапевт Татьяна Зеленкова-Захарчук заявила, что ментальные проблемы, в том числе депрессия, могут привести к избыточному весу. Люди с тревожными расстройствами также нередко сталкиваются с лишними килограммами.

