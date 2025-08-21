Названа причина перехода фитнес-клубов только на помесячную оплату

Переход спортивных центров на помесячную оплату абонементов обусловлен экономической выгодой для бизнеса и изменившимися предпочтениями клиентов, заявила NEWS.ru президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, такая модель позволяет привлекать больше новых посетителей за счет снижения финансового порога входа и дает компаниям возможность гибче реагировать на рыночную конъюнктуру.

Около 12% фитнес-клубов РФ предлагают только помесячную оплату абонементов. В Москве показатель достигает 20%. Причины перехода связаны с выгодами для бизнеса. Изменились предпочтения клиентов. Современному посетителю фитнес-клуба удобнее платить за спорт небольшими ежемесячными суммами, вместо того чтобы единовременно тратить крупную сумму на год вперед. Помесячная оплата снижает финансовый порог входа в фитнес. Это привлекает больше новых клиентов — конверсия новых посетителей при подписной модели достигает 35–50%, поскольку люди охотнее приобретают услуги, им психологически проще заплатить за месяц и сразу приступить к занятиям, — пояснила Силина.

Кроме того, она отметила, что фитнес-клубы сталкиваются с меньшим количеством требований о возврате средств, так как клиент платит только за текущий месяц и может в любой момент отказаться от услуг без существенных финансовых потерь. Также, по ее словам, такая модель способствует развитию дополнительных услуг и внедрению цифровых технологий для удобства управления подписками.

Почему еще спортивные клубы оформляют только месячные абонементы? Клиент вправе прекратить продление подписки без ощутимых финансовых потерь, ведь он заплатил только за текущий месяц. Ему не нужно беспокоиться о возврате денег за оставшиеся месяцы, как это бывает с годовой картой при досрочном расторжении. Также клубы могут гибко реагировать на экономическую ситуацию: при необходимости корректировать цену подписки, а не закладывать все риски в стоимость сразу. Наконец, цифровизация и удобство играют свою роль. Клубы внедряют мобильные приложения, личные кабинеты и автосписания, делая управление подпиской простым и прозрачным, — резюмировала Силина.

Ранее налоговый консультант Юлия Лихоманова заявила, что россияне могут получить вычет по расходам на образование, лечение, лекарства, занятие спортом, взносы на накопительную часть пенсии и даже сдачу ГТО. По ее словам, у граждан есть право выбора — на какие из трат подать декларацию, однако вернуть можно не более 19,5 тысячи рублей в год.