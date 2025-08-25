Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 03:20

Названа причина, почему фитнес-клубы не продают карты на два-три года

Глава фитнес-сообщества Силина: продажа клубных карт на два-три года невыгодна

Продажа абонементов на два-три года или «вечных» практически исчезла из отрасли, заявила NEWS.ru президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, это индустрия реагирует, в том числе, на запросы клиентов.

Продажа абонементов сразу на два-три года или «вечных» карт практически исчезла с рынка фитнес-услуг к 2025 году. Покупатели стали осторожнее относиться к долгосрочным обязательствам. Мало кто сегодня захочет платить вперед за два-три года занятий или тем более приобретать бессрочную «проходку» — жизнь динамична, впереди слишком много неопределённости, — добавила Силина.

Эксперт подчеркнула, что отсутствие многолетних клубных карт — ответ на желание клиентов: им нравится свобода выбора и гибкость. Силина объяснила, что индустрия не навязывает долгосрочные контракты, чтобы не отбивать у людей желание заниматься спортом.

Кроме того, единовременно получив большую сумму за двух- или трёхлетний период, клуб берёт на себя обязательство годами предоставлять услуги без дополнительного дохода от этого клиента. За время действия такого долгого договора могут измениться внешние условия: вырасти коммунальные тарифы или арендная плата, подняться зарплата тренеров, подорожать оборудование, — добавила Силина.

Собеседница напомнила, что инфляция и экономическая ситуация в России не позволяет учесть все риски в цену многолетней карты, иначе она стала бы непомерно дорогой. С точки зрения бизнес-модели сейчас предпочтительнее регулярно продлевать отношения с клиентом год за годом, имея возможность корректировать условия, чем продать «навсегда» и потом бороться с возросшими издержками, подытожила Силина.

Ранее налоговый консультант Юлия Лихоманова заявила, что россияне могут получить вычет по расходам на образование, лечение, лекарства, занятие спортом, взносы на накопительную часть пенсии и даже сдачу ГТО. По ее словам, у граждан есть право выбора — на какие из трат подать декларацию, однако вернуть можно не более 19,5 тысячи рублей в год.

