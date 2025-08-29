«Песок и полотенце»: названы необычные упражнения для развития мышц рук Чемпион мира Елисеев: руки можно накачать переносом ведра с водой

Развить мышцы рук можно не только с помощью гантелей, заявил NEWS.ru спортсмен-самбист общества спортивных единоборств «Отечество», заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион мира по самбо Дмитрий Елисеев. По его словам, для этого подойдут полотенце, ведро с водой или плотные пакеты с песком.

Например, попробуйте «перетаскивать вес» — возьмите два плотных пакета с песком или бутылки с водой по пять — семь килограммов, пройдите с ними по комнате медленным шагом, удерживая руки чуть согнутыми. Через минуту вы поймете, что статическая работа может быть не менее тяжелой, чем привычные повторения в зале, — рассказал Елисеев.

Другой способ — «полотенечная тяга», отметил эксперт. Нужно перекинуть плотное полотенце через турник или перекладину, взяться за концы и подтянуться, насколько хватит сил, добавил спортсмен. Из-за нестабильного хвата активно включаются мышцы предплечий и бицепсов, а ладони начинают работать в режиме, который почти не встречается в стандартных упражнениях, объяснил Елисеев.

Неожиданный помощник — обычное ведро с водой. Наполните его на две трети и попробуйте нести перед собой на прямых руках. Переливающаяся масса создает постоянные микродвижения, из-за которых мышцы вынуждены работать «в режиме стабилизации», — подытожил Елисеев.

Ранее самбист Дмитрий Елисеев заявил, что ношение тяжестей над головой поможет в формировании мышц спины. По его словам, для достижения результата необходима регулярная нагрузка на крупные и глубокие мышцы, а не только контроль осанки.