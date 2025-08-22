Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 09:05

Чемпион мира назвал лучшие упражнения для ровной и сильной спины

Самбист Елисеев: мышцы спины поможет укрепить ношение тяжестей над головой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ношение тяжестей над головой поможет в формировании мышц спины, заявил NEWS.ru двукратный чемпион мира по самбо заслуженный мастер спорта России Дмитрий Елисеев. По его словам, для достижения результата необходима регулярная нагрузка на крупные и глубокие мышцы, а не только контроль осанки.

Чтобы спина была ровной и сильной, мало просто сидеть прямо — ее нужно регулярно загружать так, чтобы работали и крупные, и глубокие мышцы. Один из интересных способов — перенос тяжелого предмета на одной стороне тела. Например, возьмите в одну руку гантель и пройдите по комнате, удерживая корпус вертикально. Мышцы спины и корпуса будут автоматически стабилизировать положение, выравнивая осанку. Хорошо работает и перенос груза над головой. Спина должна оставаться прямой, а корпус — неподвижным. Мышцы автоматически учатся удерживать вертикальное положение без лишнего напряжения в шее, — пояснил Елисеев.

Он подчеркнул, что эффективные упражнения для мышц спины можно выполнять и в домашних условиях, используя подручные предметы. Для этого, по его словам, отлично подойдут эластичные ленты и даже бутылки с водой.

Еще одно упражнение для мышц спины — «лодка с весом». Лягте на живот, вытяните руки вперед, поднимите одновременно грудь и ноги, а в руки возьмите небольшой утяжелитель, например бутылку с водой. Медленно покачивайтесь вперед-назад, не опуская конечности. Для дома подойдет и вариант с эластичной лентой. Закрепите ее на уровне груди, возьмите концы в руки, отойдите, чтобы создать натяжение, и медленно тяните ленту к себе, сводя лопатки. Такие нагрузки помогают и держать спину прямо, и формируют привычку, когда мышцы поддерживают ровное положение без постоянных напоминаний самому себе, — резюмировал Елисеев.

Ранее врач-генетик Лариса Бавыкина заявила, что чрезмерная нагрузка во время тренировок может вызвать «перекачанное» сердце. По ее словам, клапаны органа могут не поспевать за ростом его мышцы — миокарда.

Фитнес-эксперт Дарья Кожевникова ранее заявила, что быстрая ходьба считается наиболее доступным и эффективным способом сохранить здоровье. Она подчеркнула, что это полезно для всего организма и, в частности, для суставов.

упражнения
спортсмены
советы
здоровье
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры, как пехоту ВСУ «разрывает» на границе России
Инфекционист объяснила устойчивость одной бактерии
Российский кинокритик сменил гражданство
Туристы сбежали из Пицунды после обеда в столовой времен СССР
Эксперты начали обследование домов Камчатки после землетрясения
Физик предложил силовикам «дуэль» после задержания на месторождении урана
Супругов-спортсменов отстранили от соревнований из-за одного решения
Теряетесь в рецептах? Выбирайте свой идеальный вариант яблочного повидла!
Родителям дали советы, как обезопасить детей от мошенников
В России резко подорожали сборы ребенка в школу
Политолог высказался о приглашении России в НАТО
ФАБ-3000 «размазала» штаб бригады ВСУ с двумя наградами от Зеленского
Полицейские устроили погоню со стрельбой за тремя подростками на «Приоре»
В ДНР задержали причастных к подрывам автомобилей чиновников агентов Киева
Политолог объяснил, почему детей мигрантов надо учить в школах
В Израиле сообщили о важном решении по ХАМАС и сектору Газа
В Европе нашли способ «купить» Трампа и поменять его мнение по Украине
Депутат рассказал, почему релокантам не место в госорганах
Киев уличили в превращении своих посольств в Африке в оружейные базы
Школьникам разрешили нарушить запрет на телефоны в некоторых случаях
Дальше
Самое популярное
Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!
Общество

Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.