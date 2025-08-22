Чемпион мира назвал лучшие упражнения для ровной и сильной спины

Ношение тяжестей над головой поможет в формировании мышц спины, заявил NEWS.ru двукратный чемпион мира по самбо заслуженный мастер спорта России Дмитрий Елисеев. По его словам, для достижения результата необходима регулярная нагрузка на крупные и глубокие мышцы, а не только контроль осанки.

Чтобы спина была ровной и сильной, мало просто сидеть прямо — ее нужно регулярно загружать так, чтобы работали и крупные, и глубокие мышцы. Один из интересных способов — перенос тяжелого предмета на одной стороне тела. Например, возьмите в одну руку гантель и пройдите по комнате, удерживая корпус вертикально. Мышцы спины и корпуса будут автоматически стабилизировать положение, выравнивая осанку. Хорошо работает и перенос груза над головой. Спина должна оставаться прямой, а корпус — неподвижным. Мышцы автоматически учатся удерживать вертикальное положение без лишнего напряжения в шее, — пояснил Елисеев.

Он подчеркнул, что эффективные упражнения для мышц спины можно выполнять и в домашних условиях, используя подручные предметы. Для этого, по его словам, отлично подойдут эластичные ленты и даже бутылки с водой.

Еще одно упражнение для мышц спины — «лодка с весом». Лягте на живот, вытяните руки вперед, поднимите одновременно грудь и ноги, а в руки возьмите небольшой утяжелитель, например бутылку с водой. Медленно покачивайтесь вперед-назад, не опуская конечности. Для дома подойдет и вариант с эластичной лентой. Закрепите ее на уровне груди, возьмите концы в руки, отойдите, чтобы создать натяжение, и медленно тяните ленту к себе, сводя лопатки. Такие нагрузки помогают и держать спину прямо, и формируют привычку, когда мышцы поддерживают ровное положение без постоянных напоминаний самому себе, — резюмировал Елисеев.

Ранее врач-генетик Лариса Бавыкина заявила, что чрезмерная нагрузка во время тренировок может вызвать «перекачанное» сердце. По ее словам, клапаны органа могут не поспевать за ростом его мышцы — миокарда.

Фитнес-эксперт Дарья Кожевникова ранее заявила, что быстрая ходьба считается наиболее доступным и эффективным способом сохранить здоровье. Она подчеркнула, что это полезно для всего организма и, в частности, для суставов.