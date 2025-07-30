Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 17:44

Россиянам назвали самый доступный способ сохранить здоровье

Фитнес-эксперт Кожевникова назвала ходьбу самым доступным источником здоровья

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Быстрая ходьба считается наиболее доступным и эффективным способом сохранить здоровье, заявила НСН фитнес-эксперт Дарья Кожевникова. По ее словам, это полезно для всего организма и в частности для суставов.

Быстрая ходьба дает хорошую кардионагрузку, хорошую вентиляцию легких, хорошую работу сердечно-сосудистой системы. Но прогулка не на расслабление, а только хорошая, полноценная, целенаправленная тренировка улучшит качество жизни и может ее продлить, — отметила Кожевникова.

Она объяснила, что в процессе быстрой ходьбы человек задействует многие суставы и мышцы, предотвращая тем самым застой в них. Эксперт отметила, что этот вид активности гораздо безопаснее и лучше, чем бег.

Терапевт Оксана Драпкина ранее посоветовала заниматься физической активностью хотя бы по 150 минут в неделю. По ее словам, это позволит продлить себе жизнь на пять-восемь лет.

здоровье
ходьба
советы
спорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США раскрыли планы Цукерберга по созданию «лаборатории суперинтеллекта»
Новая функция за «звезды» может появиться в Telegram после обновления
В МВД раскрыли правду о штрафах за неуведомление ГАИ о смене регистрации
Раскрыто, почему телефонные мошенники звонят с московских номеров
Психолог раскрыл, в чем главная причина конфликтов автомобилистов
В Эстонии захотели накормить украинцев мясом диких животных
Рогов ответил, куда могут ударить ВСУ в период ультиматума Трампа
Концерт писательницы Рубиной в Ташкенте отменили
Умер актер, сыгравший в сериале «Война миров»
Забудьте о садовых вредителях! Тля и жуки покинут огород навсегда
Белые медведи из Московского зоопарка попали на фото, спасаясь от жары
В Красноярском крае подняли вопрос запрета майнинга
Раскрыто, как отбирают работников в мошеннические кол-центры
Не стало голливудской знаменитости из фильмов «Рокки» и «Кобра»
Генерал раскрыл, какую цель в Москве могут атаковать хакеры ВСУ
Российский бизнес назвал самый популярный способ защиты от хакерских атак
Россия может потерять баснословные деньги из-за санкций Трампа против Китая
Книгу Навального признали экстремистским материалом
Путин назвал красивый курорт России
Москвичей предупредили об ограничении движения на одном из участков метро
Дальше
Самое популярное
Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
Общество

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.