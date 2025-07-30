Россиянам назвали самый доступный способ сохранить здоровье

Быстрая ходьба считается наиболее доступным и эффективным способом сохранить здоровье, заявила НСН фитнес-эксперт Дарья Кожевникова. По ее словам, это полезно для всего организма и в частности для суставов.

Быстрая ходьба дает хорошую кардионагрузку, хорошую вентиляцию легких, хорошую работу сердечно-сосудистой системы. Но прогулка не на расслабление, а только хорошая, полноценная, целенаправленная тренировка улучшит качество жизни и может ее продлить, — отметила Кожевникова.

Она объяснила, что в процессе быстрой ходьбы человек задействует многие суставы и мышцы, предотвращая тем самым застой в них. Эксперт отметила, что этот вид активности гораздо безопаснее и лучше, чем бег.

Терапевт Оксана Драпкина ранее посоветовала заниматься физической активностью хотя бы по 150 минут в неделю. По ее словам, это позволит продлить себе жизнь на пять-восемь лет.