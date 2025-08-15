Врач рассказала, как силовые тренировки могут быть опасными для сердца

Врач рассказала, как силовые тренировки могут быть опасными для сердца Генетик Бавыкина: рост сердечной мышцы из-за тренировок может стать опасным

Чрезмерная нагрузка во время тренировок может вызвать «перекачанное» сердце, заявила KP.RU врач-генетик Лариса Бавыкина. По ее словам, клапаны органа могут не поспевать за ростом его мышцы — миокарда.

Если происходит излишний сдвиг в объеме миокарда, то есть сердечная мышца увеличивается слишком сильно, клапаны сердца могут перестать закрываться до конца, — пояснила Бавыкина.

Врач Александр Муравец ранее заявил, что употребление пива в жаркую погоду вызывает обезвоживание и увеличивает вязкость крови. По его словам, это повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и приводит к инсультам и инфарктам.

До этого нарколог Виталий Холдин заявил. что людям, злоупотребляющим спиртными напитками, грозит синдром внезапной смерти. Подобная зависимость, по его словам, чревата алкогольной миокардиопатией. Это заболевание может привести к летальному исходу даже в тот момент, когда человек трезв.