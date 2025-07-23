Врач раскрыл, чем опасно пиво в жаркую погоду Главврач Муравец: употребление пива в жаркую погоду грозит инсультом и инфарктом

Употребление пива в жаркую погоду вызывает обезвоживание и увеличивает вязкость крови, что повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и приводит к инсультам и инфарктам, заявил главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики Александр Муравец. По его словам, которые приводит 63.RU, ситуация усугубляется при наличии избыточного веса, гипертонической болезни или сахарного диабета.

Пиво обладает сильнейшим обезвоживающим действием, поэтому в случае употребления алкогольных напитков в жару резко увеличивается вязкость крови, увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, существенно повышается риск как обострения хронических заболеваний сердца и сосудов, так и острых сосудистых катастроф — инсульта и инфаркта, — поделился Муравец.

Признаками таких состояний медик назвал головокружение, подташнивание и сухость во рту. На второй симптом он призвал обратить особенное внимание, так как при тошноте пропадает желание есть и пить, что особенно опасно в жаркую погоду. Врач советует не обращать внимание на отсутствие жажды и пить через силу по несколько глотков воды.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2025 года зафиксирован значительный рост цен на пиво. Тенденция наблюдается на фоне сокращения числа покупателей. Средний чек при покупке пенного в стеклянной бутылке вырос на 32 рубля за покупку, в банке — на 40 рублей (до 192 рублей), в пластиковой упаковке — на 39 рублей.