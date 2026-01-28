Осужденный за аферу экс главный нарколог России вышел на свободу

Экс-главный нарколог России Евгений Брюн, осужденный на семь лет колонии по делу об афере с тест-контейнерами, освобожден от дальнейшего отбытия наказания, передает РИА Новости со ссылкой на одного из участников процесса. Решение принято судом по медицинским показаниям. Своей вины Брюн не признал.

Суд освободил Евгения Брюна от отбытия наказания в виде лишения свободы в связи с заболеванием, не совместимым с нахождением в местах лишения свободы, — рассказал собеседник агентства.

Брюн был признан виновным в масштабной афере с закупкой тест-контейнеров для анализов по завышенным ценам. Вместе с ним осудили еще четырех фигурантов, включая бывшего вице-президента Российской наркологической лиги и руководителей профильного центра Владимира Якушева. Они были признаны виновными в хищении более 138 млн рублей из бюджета столичного департамента здравоохранения.

Ранее стало известно, что бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анну Минькову задержали по подозрению в коррупции. Экс-замглавы региона проверяют на причастность к незаконному обогащению за счет бюджетных средств в медицине. Речь могла идти о присвоении средств, связанных со зданием поликлиники в Краснодаре.