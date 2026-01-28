Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Вкусный и полезный завтрак на каждый день: готовим быстрее кофе

Когда нет времени и сил придумывать что-то сложное, этот завтрак выручает всегда. Он легкий, но сытный, не перегружает желудок и подходит даже тем, кто следит за весом или уровнем сахара.

Возьмите 150 г густого греческого йогурта без добавок и выложите в миску. Добавьте 2 ст. л. овсяных хлопьев быстрого приготовления и дайте им слегка размягчиться. Нарежьте небольшое яблоко или грушу мелкими кубиками, добавьте к йогурту. Всыпьте 1 ч. л. семян чиа или молотого льна для сытости. Полейте 1 ч. л. меда или сиропа топинамбура, аккуратно перемешайте. По желанию добавьте щепотку корицы или несколько орехов. Ешьте сразу или возьмите с собой.

  • Совет: если хотите более сытный вариант, добавьте 1 ст. л. творога или протеина без сахара.

