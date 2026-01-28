Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 07:05

Фаза Луны сегодня, 28 января 2026 года. Пожинаем плоды, гуляем с собакой

Фаза Луны сегодня, 28 января 2026 года. Пожинаем плоды, гуляем с собакой Фаза Луны сегодня, 28 января 2026 года. Пожинаем плоды, гуляем с собакой Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Сегодня, 28 января, в 11:06 мск Луна начнет отсчет 11-х лунных суток этого цикла. Они будут длиться почти 25 часов.

В каком знаке зодиака и в какой фазе пребывает сегодня Луна

Луна в 11-е лунные сутки по-прежнему будет подчиняться Близнецам. Вторая четверть растущей фазы уверенно ведет нас ко второму полнолунию 2026 года, которое наступит уже через пять дней.

Краткие характеристики 11-х лунных суток

Удачный, но весьма энергозатратный день. Сегодня вы сможете увидеть результаты своей работы, которая велась с начала текущего лунного цикла. Будьте готовы к переменам.

Здоровье и красота

Сегодня не стоит начинать курс лечения. Различные заболевания, начавшиеся в этот день, негативно повлияют на женщин. Для мужчин же они пройдут практически незаметно. Удачный день для умеренных физических нагрузок, особенно на свежем воздухе. Поход в салон красоты, как и проведения уходовых процедур, принесет хорошие результаты.

Бизнес и финансы

Хороший день для старта заранее продуманных и спланированных мероприятий. Благополучно пройдут командировки. Торговые операции и крупные сделки лучше отложить. Кроме того, сегодня не стоит заниматься делом, в котором вы ничего не смыслите.

Брак и отношения

Хороший день для свадьбы. Также сегодня особой теплотой будут отличаться отношения с родственниками. Удачный момент, чтобы показать им свою любовь.

Природа

Дело идет к полнолунию, а потому клев пошел на спад. На рыбалку можно отправляться, если вы желаете побыть наедине с собой. Цветоводы могут проводить любые манипуляции с растениями, цветущими зимой. Владельцам собак и кошек следует предоставить питомцам возможность подышать свежим воздухом. Для кошек будет достаточно открыть окно, если имеется надежная сетка-антикошка. Собачники могут смело отправляться на прогулку в парк, прихватив пулер или перетяжку для активной игры.

Ранее мы рассказали, как выбрать для собаки одежду по погоде.

