Куриный суп лечит: врачи раскрыли научную основу бабушкиного рецепта

В чем загадка куриного супа врачи объяснили, почему он так эффективен при простудах

Куриный суп — не просто еда для души, а настоящее лекарство, признанное медициной. Врачи все чаще рекомендуют его пациентам после операций и при простудных заболеваниях. В чем загадка куриного бульона, который веками считался универсальным средством от недугов?

Научные исследования подтверждают: куриный суп действительно облегчает симптомы ОРВИ. Горячий бульон разжижает слизь в носоглотке, аминокислоты из курицы укрепляют иммунитет, а минералы восстанавливают водно-солевой баланс. Цистеин, выделяющийся при варке курицы, работает как природный муколитик.

В чем загадка куриного супа с точки зрения врачей? Он уменьшает воспаление благодаря карнозину — веществу, блокирующему миграцию нейтрофилов, вызывающих отек слизистых. Именно поэтому после тарелки супа становится легче дышать.

Для максимальной пользы попробуйте редкий рецепт с корнем сельдерея и семенами фенхеля. Эти ингредиенты усиливают противовоспалительный эффект и почти не встречаются в классических версиях.

Ингредиенты на 2 литра:

куриные крылья — 500 г,

корень сельдерея — 150 г,

морковь — 100 г,

лук репчатый — 80 г,

семена фенхеля — 1 ч.л.

лавровый лист — 2 шт.,

соль, перец — по вкусу.

Приготовление: варите крылья 1,5 часа на медленном огне, за 40 минут до готовности добавьте овощи и семена фенхеля. Процедите или подавайте с кусочками курицы.

Такой бульон — проверенный способ ускорить выздоровление и вернуть силы организму.

Калорийность на 100 г: 42 ккал.

БЖУ: 4,2/2,1/1,8.

