Куриный суп лечит: врачи раскрыли научную основу бабушкиного рецепта

Куриный суп — не просто еда для души, а настоящее лекарство, признанное медициной. Врачи все чаще рекомендуют его пациентам после операций и при простудных заболеваниях. В чем загадка куриного бульона, который веками считался универсальным средством от недугов?
Научные исследования подтверждают: куриный суп действительно облегчает симптомы ОРВИ. Горячий бульон разжижает слизь в носоглотке, аминокислоты из курицы укрепляют иммунитет, а минералы восстанавливают водно-солевой баланс. Цистеин, выделяющийся при варке курицы, работает как природный муколитик.
В чем загадка куриного супа с точки зрения врачей? Он уменьшает воспаление благодаря карнозину — веществу, блокирующему миграцию нейтрофилов, вызывающих отек слизистых. Именно поэтому после тарелки супа становится легче дышать.
Для максимальной пользы попробуйте редкий рецепт с корнем сельдерея и семенами фенхеля. Эти ингредиенты усиливают противовоспалительный эффект и почти не встречаются в классических версиях.
Ингредиенты на 2 литра:
куриные крылья — 500 г,
корень сельдерея — 150 г,
морковь — 100 г,
лук репчатый — 80 г,
семена фенхеля — 1 ч.л.
лавровый лист — 2 шт.,
соль, перец — по вкусу.
Приготовление: варите крылья 1,5 часа на медленном огне, за 40 минут до готовности добавьте овощи и семена фенхеля. Процедите или подавайте с кусочками курицы.
Такой бульон — проверенный способ ускорить выздоровление и вернуть силы организму.
Калорийность на 100 г: 42 ккал.
БЖУ: 4,2/2,1/1,8.
