28 января 2026 в 08:00

«Грань капитуляции»: военэксперт о плачевном положении ВСУ

Военэксперт Артамонов: выход США из мирного процесса приведет к капитуляции ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Выход Соединенных Штатов из мирного процесса может привести к капитуляции Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов. По его словам, Вашингтон уже сократил объем разведывательных данных и боеприпасов, поставляемых украинской армии.

На мой взгляд, идет замедление передачи [Штатами Украине] не только разведданных, но и боекомплекта и запчастей. То есть того, что необходимо как воздух, потому что стволы пушек требуют частой замены, не говоря уже пулеметах и автоматах. Если американцы решили начать выходить из игры, ничего подобного в прежних размерах и объемах не наблюдается. Не говоря уже о том, что и денег стало гораздо меньше. Все это заставляет предполагать, что потенциал украинской армии утрачен. Если у [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru) сохранится такой настрой, то ВСУ скоро будут обсуждать условия капитуляции по ряду гарнизонов, — высказался Артамонов.

Он подчеркнул, что в Константиновке и Красном Лимане ВСУ создали своего рода барьер из бывших преступников. Таким образом, по словам Артамонова, дела у украинской армии обстоят не лучшим образом. Также военный эксперт отметил, что российские вооруженные силы контролируют стратегически важные позиции в этом районе.

Как можно заниматься бесконечным перетягиванием каната без целеуказания, без боекомплекта, запчастей и пополнения ротационного контингента, да еще при отсутствии внятных указаний со стороны верховного командования, которые осуществляли американцы? Я считаю, что это грань капитуляции. Тем более ВС РФ не замедляют боевые действия ни на одном из направлений: ни по группе «Центр», ни по «Востоку», ни по «Западу». Как ВСУ могут обороняться без передышки, когда после Красного Лимана и Константиновки отступать уже некуда? Потому что, кроме лесов, там ничего уже не осталось — заболоченные почвы, — заключил Артамонов.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска ведут активные действия в Константиновке. По его словам, боевые столкновения происходят прямо в городе.

ВСУ
США
Украина
СВО
