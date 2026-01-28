Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 08:33

Число жертв непогоды в США превысило 40 человек

AP: 45 человек погибли в США из-за снежной бури и морозов

Фото: Christina Horsten/dpa/Global Look Press
Не менее 45 человек погибли в США из-за снежной бури и морозов, сообщило агентство Associated Press. В частности, трое детей в Техасе провалились под лед, а в Нью-Йорке 10 человек были найдены мертвыми на улице на фоне очень холодной погоды. Синоптики ожидают усиления морозов на востоке США в пятницу, 30 января.

Власти штатов, пострадавших от сильных холодов, сообщили о как минимум 45 смертях, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате обрушившейся на США мощной снежной бури составляло 34 человека. Более половины летальных исходов связаны с гипотермией, длительным пребыванием на открытом воздухе, а также с работами по уборке снега.

До этого стало известно, что Нацгвардия США направила более 5,3 тыс. бойцов на ликвидацию последствий снежной бури «Ферн». Военных задействовали в 15 штатах, где шторм парализовал движение и создал угрозу для местных жителей.

Тем временем Москва и область утопают в снегу после мощной метели, которая обрушилась на регион в ночь на 27 января. Утром местные жители обнаружили заметенные улицы, а вместо припаркованных автомобилей — огромные сугробы.

