Раскрыто число жертв снежной бури в США Число жертв снежной бури в США выросло до 34 человек

Число погибших в результате обрушившейся на США мощной снежной бури увеличилось как минимум до 34 человек, сообщает USA Today. Более половины летальных исходов связаны с гипотермией, длительным пребыванием на открытом воздухе, а также с работами по уборке снега.

По меньшей мере 34 смертельных случая были зафиксировано в результате сильной бури, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Нацгвардия США направила более 5,3 тысячи бойцов на ликвидацию последствий снежной бури «Ферн». Военных задействовали в 15 штатах, где шторм парализовал движение и создал угрозу для местных жителей. Подразделения работают круглосуточно и переключаются между транспортировкой нуждающихся, расчисткой ключевых магистралей и доставкой гуманитарной помощи. В ряде районов подключены инженерные и медицинские группы.

До этого спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев посоветовал мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани, что будет не лишним изучить московский опыт зимней уборки. Он сыронизировал, что глава города заслуживает похвалы за чистку снега с местными жителями.