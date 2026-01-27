Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 10:08

В США на улицы выпустили тысячи военных на фоне снежной бури

Нацгвардия США вывела 5,3 тысячи бойцов для ликвидации последствий снежной бури

Последствия снежной бури в США Последствия снежной бури в США Фото: Christina Horsten/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Нацгвардия США направила более 5,3 тысячи бойцов на ликвидацию последствий снежной бури «Ферн», сообщила пресс-служба ведомства. Военных задействовали в 15 штатах, где шторм парализовал движение и создал угрозу для местных жителей.

Более 5,3 тыс. бойцов Национальной гвардии из 15 штатов США оказывают помощь коллегам из других государственных органов в борьбе с зимним штормом «Ферн», — сказано в сообщении.

Подразделения работают круглосуточно и переключаются между транспортировкой нуждающихся, расчисткой ключевых магистралей и доставкой гуманитарной помощи. В ряде районов подключены инженерные и медицинские группы.

Ранее стало известно, что как минимум 30 жителей США стали жертвами мощного зимнего шторма. Многие американцы остались без электричества в мороз до -31 градуса. Буран накрыл территорию от Арканзаса до Новой Англии протяженностью около 2100 километров, в некоторых районах выпало до 50 сантиметров снега.

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев посоветовал мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани, что будет не лишним изучить московский опыт зимней уборки. Он сыронизировал, что глава города заслуживает похвалы за чистку снега с местными жителями.

США
снег
военные
погода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сколько шагов в день надо проходить пожилым людям: мнение врачей и ученых
В Госдуме придумали, как сделать пенсионеров богаче
Россиянам объяснили, как часто можно прикрепляться к поликлинике
«Потеряли великолепного человека»: Колосков о смерти тренера Игнатьева
Умер экс-тренер сборной РФ по футболу Борис Игнатьев: причины, как побеждал
Военэксперт раскрыл, почему в ВСУ набирают больше женщин
Авиарейсы из Петербурга в Москву отменили из-за погоды
Россия начала выводить войска из Сирии
«Символ любви»: Матвиенко призвала хранить память о подвиге Ленинграда
«Ненавидят»: Дмитриев высказался об одной особенности представителей ЕС
«Мы не позволим»: Орбан строго ответил на угрозы Украины в адрес Венгрии
В Госдуме рассказали о новых мерах поддержки отдыха для многодетных семей
Слежка за бывшим через GPS обернулась для россиянки судом
«Считается грехом»: в РПЦ объяснили, почему нужно вывести аборты из ОМС
Горы в одном регионе исключили из списка объектов культурного наследия
Россиянин получил штраф почти в полмиллиона рублей за призывы к терроризму
Крем для торта за 20 минут: 3 ингредиента!
Мать пыталась зарезать дочь за то, что та ушла от мужа
Раскрыта предварительная причина гибели людей в хостеле в Балашихе
Москалькова рассказала, как Россия и Украина обсуждают новый обмен пленными
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.