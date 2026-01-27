В США на улицы выпустили тысячи военных на фоне снежной бури

В США на улицы выпустили тысячи военных на фоне снежной бури Нацгвардия США вывела 5,3 тысячи бойцов для ликвидации последствий снежной бури

Нацгвардия США направила более 5,3 тысячи бойцов на ликвидацию последствий снежной бури «Ферн», сообщила пресс-служба ведомства. Военных задействовали в 15 штатах, где шторм парализовал движение и создал угрозу для местных жителей.

Более 5,3 тыс. бойцов Национальной гвардии из 15 штатов США оказывают помощь коллегам из других государственных органов в борьбе с зимним штормом «Ферн», — сказано в сообщении.

Подразделения работают круглосуточно и переключаются между транспортировкой нуждающихся, расчисткой ключевых магистралей и доставкой гуманитарной помощи. В ряде районов подключены инженерные и медицинские группы.

Ранее стало известно, что как минимум 30 жителей США стали жертвами мощного зимнего шторма. Многие американцы остались без электричества в мороз до -31 градуса. Буран накрыл территорию от Арканзаса до Новой Англии протяженностью около 2100 километров, в некоторых районах выпало до 50 сантиметров снега.

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев посоветовал мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани, что будет не лишним изучить московский опыт зимней уборки. Он сыронизировал, что глава города заслуживает похвалы за чистку снега с местными жителями.