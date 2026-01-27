В США на улицы выпустили тысячи военных на фоне снежной бури

Нацгвардия США направила более 5,3 тысячи бойцов на ликвидацию последствий снежной бури «Ферн», сообщила пресс-служба ведомства. Военных задействовали в 15 штатах, где шторм парализовал движение и создал угрозу для местных жителей.
Более 5,3 тыс. бойцов Национальной гвардии из 15 штатов США оказывают помощь коллегам из других государственных органов в борьбе с зимним штормом «Ферн», — сказано в сообщении.
Подразделения работают круглосуточно и переключаются между транспортировкой нуждающихся, расчисткой ключевых магистралей и доставкой гуманитарной помощи. В ряде районов подключены инженерные и медицинские группы.
Ранее стало известно, что как минимум 30 жителей США стали жертвами мощного зимнего шторма. Многие американцы остались без электричества в мороз до -31 градуса. Буран накрыл территорию от Арканзаса до Новой Англии протяженностью около 2100 километров, в некоторых районах выпало до 50 сантиметров снега.
Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев посоветовал мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани, что будет не лишним изучить московский опыт зимней уборки. Он сыронизировал, что глава города заслуживает похвалы за чистку снега с местными жителями.