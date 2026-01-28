ВСУ предприняли новую атаку на Севастополь Развожаев: средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ, летевших на Севастополь

Средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ, летевших на Севастополь, заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По информации местных спасательных служб, гражданские объекты не повреждены.

По предварительной информации, сбито две воздушные цели над акваторией моря, — написал Развожаев.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе загорелись нефтепродукты при падении сбитых украинских беспилотников. Он отметил, что никто не пострадал, возгорание уже ликвидировано. Губернатор поблагодарил пожарных за самоотверженную и эффективную борьбу с огнем.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские силы ПВО за минувшую ночь сбили 75 украинских беспилотников. По данным ведомства, атаку противника отразили над 10 регионами России, а также над Черным и Азовским морями.

Тем временем в оперштабе Краснодарского края заявили, что в Северском районе беспилотники стали причиной повреждения четырех жилых домов. В результате инцидента никто из жителей не пострадал.