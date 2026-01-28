Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 05:39

В Краснодарском крае атакой дронов ВСУ повреждены частные дома

Дроны ВСУ повредили четыре частных дома в Северском районе Краснодарского края

Дроны ВС РФ
В Северском районе Краснодарского края беспилотники стали причиной повреждений четырех жилых домов, сообщил Telegram-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край». В результате инцидента никто из людей не пострадал.

Во всех случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы, говорится в публикации.

В хуторе Свободный обломки сбитого БПЛА попали на территорию двух частных домовладений. Основной ущерб здесь составили выбитые оконные стекла. Еще два дома оказались повреждены в станице Северской. Здесь последствия оказались немного серьезнее: в одном здании повреждены кровля, потолок и пол, а в другом, как и в хуторе, мощной ударной волной выбило стёкла в окнах.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил о пяти взрывах, прогремевших в небе над Таганрогом Ростовской области. По информации канала, системы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ ситуацию не комментировало. Канал также отметил, что есть информация о взрывах в городе Азов.

