Очевидцы рассказали о серии взрывов в Ростовской области SHOT: около пяти взрывов прогремело в небе над Таганрогом

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил о пяти взрывах, прогремевших в небе над Таганрогом Ростовской области. По информации канала, системы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию пока не комментировало.

Очевидцы рассказали SHOT, что со стороны Таганрогского залива видели вспышки и слышали жужжание в небе. Канал также отметил, что есть информация о взрывах в городе Азов.

Ранее беспилотный летательный аппарат ВСУ ударил по супермаркету в городе Васильевке Запорожской области. По словам главы региона Евгения Балицкого, никто не пострадал. Он отметил, что дрон частично повредил крышу здания. В Васильевском муниципальном округе не обошлось без пострадавших.

Позже стало известно, что в Белгородской области в селе Зозули произошла атака дрона ВСУ на гражданский автомобиль. Как сообщил региональный оперштаб, в результате инцидента пострадал водитель грузовика, который был доставлен в медицинское учреждение. По обнародованным данным, мужчина в момент атаки находился в кабине и получил баротравму: контузию из-за резкого перепада давления при взрыве.