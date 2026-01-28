Сотрудницу тюрьмы отправили за решетку за роман с заключенными Надзирательницу лишили свободы за роман с двумя заключенными в Великобритании

В Великобритании осудили 23-летнюю работницу тюрьмы Изабель Дейл за роман с двумя заключенными, передает BBC News. Она поддерживала отношения с 33-летним Шахидом Шарифом, осужденным за участие в ограблении, и 28-летним Коннором Мани, оказавшимся за решеткой после автокатастрофы.

Суд постановил, что Дейл и Шариф занимались сексом в тюремной комнате для молитв. Чтобы помочь мужчине, девушка участвовала в незаконном обороте наркотиков и пронесла в тюрьму телефон. В этом ей содействовала другая сотрудница учреждения — 27-летняя Лилея Саллис.

Дейл осудили на три с половиной года лишения свободы. Саллис же была приговорена к двум с половиной годам заключения, а Шарифу добавили к его сроку еще два года и три месяца.

Ранее в Великобритании сотрудницу тюрьмы Хизер Пинчбек осудили за установление запретных отношений с заключенным. Надзирательница отправляла интимные фотографии 31-летнему Джозефу Харди, который отбывает срок за нападение с мачете. Для общения они использовали мобильные телефоны, пронесенные на территорию тюрьмы незаконно. Пинчбек была приговорена к шести месяцам тюремного заключения.