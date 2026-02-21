Стало известно о побеге тысяч боевиков ИГ из лагеря в Сирии FT: более 20 тысяч заключенных боевиков ИГ сбежали из лагеря Аль-Хол в Сирии

Более 20 тысяч заключенных, связанных с ИГ («Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), покинули лагерь Аль-Хол на северо-востоке Сирии, пишет британская газета Financial Times. По ее информации, им удалось сбежать после того, как регион перешел под контроль сирийского правительства.

За последний месяц на фоне того, как курдские силы, которые контролировали близлежащие районы, были вытеснены силами безопасности сирийского правительства, почти все 24 тысячи заключенных незаметно исчезли, — сказано в публикации.

Издание пишет, что заключенные воспользовались отверстиями в ограждении. Тысячи людей разбрелись по стране, а некоторые из них смогли нелегально проникнуть на территорию Ирака и Турции. В настоящее время в лагере остается лишь около двух тысяч заключенных — граждан Ирака и Сирии.

Ранее стало известно, что администрация США пересмотрела свою стратегию в Сирии, заявив об отсутствии интереса к долгосрочному военному присутствию в стране. Как пояснил американский посол в Турции и спецпредставитель по САР Том Баррак, коалиция СДС больше не рассматривается как ключевой партнер в борьбе с ИГ. По мнению Вашингтона, Дамаск теперь способен самостоятельно обеспечивать безопасность.