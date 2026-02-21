Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 13:06

Стало известно о побеге тысяч боевиков ИГ из лагеря в Сирии

FT: более 20 тысяч заключенных боевиков ИГ сбежали из лагеря Аль-Хол в Сирии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Более 20 тысяч заключенных, связанных с ИГ («Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), покинули лагерь Аль-Хол на северо-востоке Сирии, пишет британская газета Financial Times. По ее информации, им удалось сбежать после того, как регион перешел под контроль сирийского правительства.

За последний месяц на фоне того, как курдские силы, которые контролировали близлежащие районы, были вытеснены силами безопасности сирийского правительства, почти все 24 тысячи заключенных незаметно исчезли, — сказано в публикации.

Издание пишет, что заключенные воспользовались отверстиями в ограждении. Тысячи людей разбрелись по стране, а некоторые из них смогли нелегально проникнуть на территорию Ирака и Турции. В настоящее время в лагере остается лишь около двух тысяч заключенных — граждан Ирака и Сирии.

Ранее стало известно, что администрация США пересмотрела свою стратегию в Сирии, заявив об отсутствии интереса к долгосрочному военному присутствию в стране. Как пояснил американский посол в Турции и спецпредставитель по САР Том Баррак, коалиция СДС больше не рассматривается как ключевой партнер в борьбе с ИГ. По мнению Вашингтона, Дамаск теперь способен самостоятельно обеспечивать безопасность.

Ближний Восток
Сирия
заключенные
побеги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США вступились за российских спортсменов на Паралимпиаде
Фицо взялся за рубильник и готовится погрузить Украину во тьму
Самый высокий храм в мире «вырос» до своего максимума
Наклейка в салоне самолета стала причиной задержки рейса
LG сделала шаги для возвращения в Россию
Дроны в Удмуртии и удар по школе: как ВСУ атакуют Россию 21 февраля
Раскрыты масштабы ущерба после атаки ВСУ на Краснодарский край
В Госдуме призвали помочь жителям Белгородчины
Россиян не пустят на чемпионат мира по фигурному катанию в Чехии
Осужденный за нападение на губернатора житель Апатитов умер на СВО
В США заявили о библейском праве Израиля почти на весь Ближний Восток
Проблемы с сердцем, потеря зрения, операции: что со здоровьем Немоляевой
Раскрыто, какие Volga появятся в России и сколько они будут стоить
Персонажи из мультфильма «Скуби-Ду» задержали карманников
Ушла из жизни участница «Бурановских бабушек»
Новый снегопад, заморозки до –14: как пройдут последние дни зимы в Москве
Мошенники «развели» россиянина на 41 млн рублей сообщением от «начальника»
Эйдельштейн получил первую англоязычную роль после триумфа «Аноры»
Названы две возможные причины жесткой посадки Ми-8 на Ямале
Спасатели достали из Байкала тела восьми утонувших туристов
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов
Семья и жизнь

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.