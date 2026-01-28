Мошенники начали обещать россиянам крупные выигрыши

Мошенники начали обещать своим жертвам крупные денежные выигрыши, предупредили в управлении МВД по организации борьбы с киберпреступностью. Злоумышленники убеждают жертву перевести средства на стороннюю карту под предлогом «увеличения процента конвертации» для получения приза.

Преступники присылают фальшивые уведомления, имитирующие сообщения от официальных банковских приложений. В ведомстве пояснили, что банки не требуют от клиентов встречных переводов для разблокировки каких-либо операций. Все необходимые комиссии, налоги или курсовые разницы в банковской системе обрабатываются автоматически, а не через трансакции на счета частных лиц.

Если вас просят совершить перевод (как бы он ни назывался) для получения «выигрыша» или «дохода от инвестиций» — это всегда обман, — резюмировали в ведомстве.

Еще одна схема аферистов — запугивать жертв отключением электроэнергии. Злоумышленники, представляясь мастерами участка, обзванивают жильцов многоквартирных домов и под предлогом предстоящего отключения электроэнергии пытаются выудить у граждан персональные данные.