28 января 2026 в 07:43

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 28 января: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
В ночь на 28 января Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 75 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 23 БПЛА — над территорией Республики Крым, шесть БПЛА — над акваторией Черного моря, пять БПЛА — над территорией Белгородской области, четыре БПЛА — над территорией Астраханской области, по три БПЛА — над территорией Курской области и акваторией Азовского моря, по два БПЛА — над территориями Воронежской и Брянской областей и по одному БПЛА — над территориями Ростовской, Тамбовской и Волгоградской областей», — заявили в оборонном ведомстве.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

