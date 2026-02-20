«Тупой фейк»: в Киеве раскритиковали WSJ за публикацию о планах Зеленского Советник Зеленского Литвин опроверг слухи о плане конфликта еще на три года

Президент Украины Владимир Зеленский не поручал своему окружению разработать план военных действий еще на три года, заявил советник главы государства Дмитрий Литвин. Так он попытался снять напряженность, возникшую после соответствующей публикации в The Wall Street Journal, передает украинское издание «Страна.ua».

Не было ни таких разговоров с советниками, о которых рассказал журналист WSJ, ни негатива по поводу переговоров (с Россией — NEWS.ru). Это просто тупой фейк, — сказал Литвин.

Комментируя текущую ситуацию вокруг мирных переговоров, советник выразил надежду на то, что встреча делегаций может состояться уже в феврале. Он также сообщил, что сегодня у Зеленского запланировано совещание с переговорной группой, на котором будут обсуждаться дальнейшие шаги.

Ранее журналист The Wall Street Journal Боян Панчевский заявил, что Зеленский распорядился подготовить план ведения военных действий на ближайшие три года. По его словам, президент Украины объяснил это тем, что больше не рассчитывает на переговоры с Россией.