Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 15:08

«Тупой фейк»: в Киеве раскритиковали WSJ за публикацию о планах Зеленского

Советник Зеленского Литвин опроверг слухи о плане конфликта еще на три года

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский не поручал своему окружению разработать план военных действий еще на три года, заявил советник главы государства Дмитрий Литвин. Так он попытался снять напряженность, возникшую после соответствующей публикации в The Wall Street Journal, передает украинское издание «Страна.ua».

Не было ни таких разговоров с советниками, о которых рассказал журналист WSJ, ни негатива по поводу переговоров (с Россией — NEWS.ru). Это просто тупой фейк, — сказал Литвин.

Комментируя текущую ситуацию вокруг мирных переговоров, советник выразил надежду на то, что встреча делегаций может состояться уже в феврале. Он также сообщил, что сегодня у Зеленского запланировано совещание с переговорной группой, на котором будут обсуждаться дальнейшие шаги.

Ранее журналист The Wall Street Journal Боян Панчевский заявил, что Зеленский распорядился подготовить план ведения военных действий на ближайшие три года. По его словам, президент Украины объяснил это тем, что больше не рассчитывает на переговоры с Россией.

Украина
Владимир Зеленский
спецоперация
переговоры
военные действия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Соцсеть X обжаловала штраф Еврокомиссии в €120 млн за нарушение DSA
Трамп отправил авианосец Gerald Ford к Ирану вопреки риску смертей в ВС
Появились новые подробности исчезновения вертолета с людьми
В Германии рассказали, как Трамп и Мерц относятся друг к другу
Властям России пообещали астрономические доходы за легализацию одного рынка
В стране Юго-Восточной Азии подготовили аэропорты к вспышке вируса Нипах
Психиатр раскрыл, почему прием антидепрессантов вреден без назначения врача
В Европе запустят проект, в котором учтут уроки конфликта на Украине
Дерматолог назвала простой способ ухода за кожей для мужчин
Названа главная опасность умных пылесосов, о которой многие не знают
Суд определил наказание для экс-главы курской корпорации развития
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 12 БПЛА
Три дочки и ни одного сына: муж расправился с женой из-за любовницы
Цены на яйца взлетели во Франции из-за небывалого дефицита
Новозеландский спортсмен госпитализирован после падения на Олимпиаде
В Москве зафиксировали рекордную высоту снежного покрова
SHAMAN раскрыл, на что его вдохновил лед Байкала
Зеленский обратился к Японии с одним предложением
Боец ВС России сравнил натовское оружие и сделал печальные для ВСУ выводы
Залужный нашел неожиданную связь между конфликтом с Россией и Тайсоном
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.