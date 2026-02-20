Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 16:18

Новозеландский спортсмен госпитализирован после падения на Олимпиаде

Фристайлист Айвз потерял сознание на олимпийских соревнованиях по хафпайпу

Финли Мелвилл Айвз Финли Мелвилл Айвз Фото: Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press
Действующий чемпион мира по хафпайпу, 19-летний новозеландский фристайлист Финли Мелвилл Айвз упал во время квалификации на Олимпийских играх. Спортсмен не смог завершить соревнования.

В первой попытке Айвз не завершил выступление из-за потери лыжи. Во второй попытке спортсмен выполнил три трюка, после чего упал при приземлении с большой высоты и остался лежать на трассе без движения. Медицинская бригада прибыла к месту падения и эвакуировала его на специальных санях.

Для новозеландца эта Олимпиада стала первой в карьере. Организаторы Игр включили его в число фаворитов соревнований в дисциплине хафпайп. В 2024 году спортсмен завоевал серебряную медаль в хафпайпе на юношеских зимних Олимпийских играх. В 2026 году он одержал победу в суперпайпе на зимних X Games.

Ранее сообщалось, что на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии Россия сумела опередить Украину в медальном зачете. Награду в копилку принес именно Филиппов, завоевавший серебро. Представители Украины пока не поднимались на пьедестал. В соревнованиях участвуют 13 российских спортсменов, имеющих нейтральный статус, тогда как украинскую делегацию представляют 46 атлетов.

