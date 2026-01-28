В 13-й бригаде оперативного назначения Нацгвардии Украины начали формировать укомплектованные женщинами расчеты беспилотных летательных аппаратов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Их деятельность зафиксирована в районе лесопосадок вблизи населенного пункта Липцы.

В 13-й бригаде оперативного назначения Нацгвардии Украины формируются расчеты БПЛА, состоящие из военнослужащих-женщин. Их работа отмечена в лесопосадках возле Липцев, — заявил собеседник агентства.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru заявил, что Вооруженные силы Украины начали использовать в зоне боевых действий тактику танковой карусели, которую ранее применяла российская армия в Сирии. Он отметил, что для реализации подобных маневров больше подходят советские танки, которые послужили основой для разработки современных машин.

До этого стало известно, что ВСУ перебросили на Сумское направление все имеющиеся у Киева образцы советского вооружения. Наряду с массированным применением беспилотников украинская сторона активно использует танки, размещенные на закрытых огневых позициях.