12 октября 2025 в 12:18

На Украине начали отбирать Leopard и Bradley у ВСУ

«ВО»: у украинской армии стали забирать Leopard и Bradley в пользу Нацгвардии

Танк Leopard Танк Leopard Фото: Shutterstock/FOTODOM

На вооружении Национальной гвардии Украины впервые были замечены танки Leopard 2A4 и БМП M2A2 Bradley ODS-SA, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель». По его данным, ранее такая западная техника состояла только на вооружении вооруженных сил страны.

Немецкий танк попал в кадр лишь частично, но его можно распознать по характерной башне и стволу. В публикации отмечается, что снимок был сделан во время фотографирования победителей соревнований среди танковых экипажей НГУ.

По информации «Российской газеты», отправка западной техники в ряды национальной гвардии может быть связана с неуверенностью Киева в ВСУ. Украинские власти хотят укреплять еще одну армию для подавления внутренних угроз.

Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует поставить Украине дополнительные системы ПВО Skyranger 35. Поставки профинансированы одной из стран Евросоюза за счет доходов от замороженных российских активов. По словам производителей, турель Skyranger способна выпустить тысячу снарядов в минуту, а эффективный радиус поражения составляет четыре километра. В будущем Rheinmetall планирует оснастить систему управляемыми ракетами.

