Минобороны, Минкультуры, Сбербанк подписали документы ради военнослужащих

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, министр культуры Ольга Любимова и председатель правления Сбербанка Герман Греф подписали 28 января два документа, которые должны привести к качественному развитию социальной и медицинской инфраструктуры для военнослужащих.

Первый документ — меморандум о намерениях между Минобороны России и ПАО «Сбербанк» о строительстве нового Центра медицинской реабилитации на территории Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий им. А. А. Вишневского.

Центр, призванный увеличить возможности по восстановительному лечению военнослужащих, будет рассчитан более чем на 200 коек и включит оснащенные современным оборудованием палаты, потолочную рельсовую систему для перемещения пациентов и систему цифрового сопровождения.

Проектом планируется оказание высокотехнологичной медицинской помощи, включая применение технологий VR/AR-терапии. В структуре центра будут развернуты отделения диагностики (КТ, МРТ, УЗИ), физиотерапии, гипербарической оксигенации и лечебной физкультуры. Это позволит проводить комплексную реабилитацию пациентов, в том числе с политравмами, используя полный спектр современных методов лечения: электросветолечение, магнитотерапию, водолечение, теплолечение и другие.

Рассчитываем, что Центр медицинской реабилитации на базе НМИЦ им. А. А. Вишневского станет одним из важнейших элементов системы реабилитации военнослужащих, который обеспечит комплексное восстановление с применением инновационных технологий, — рассказал министр обороны России Андрей Белоусов.

Фото: Минобороны РФ

Второй документ — трехстороннее соглашение между Минобороны России, Минкультуры России и ПАО «Сбербанк» о развитии объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль усадьбы „Архангельское“». Проект предполагает расширение и благоустройство Музея-заповедника «Архангельское», создание общественно полезного и социально значимого пространства на части земельного участка Минобороны России, в целях организации качественной реабилитации военнослужащих, а также для организации и проведения на его территории культурно-образовательных и спортивных мероприятий.

Ожидается, что в обновленный парк будут иметь свободный доступ посетители как Музея-заповедника «Архангельское», так и Центрального военного клинического санатория «Архангельское» Минобороны России.

Ранее глава МО РФ Андрей Белоусов провел видеопереговоры с китайским коллегой Дун Цзюнем. В ходе беседы китайская сторона подтвердила готовность к совместной работе с Россией в сфере обеспечения глобальной стабильности и безопасности. Сообщается, что Пекин намерен совместно с Москвой противостоять различным вызовам и привносить позитивную энергию в обеспечение глобальной безопасности.