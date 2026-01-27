Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 15:40

В МО Китая решили работать с Россией над глобальной безопасностью

МО Китая заявило о готовности обеспечить глобальную безопасность с Россией

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министр обороны России Андрей Белоусов провел видеопереговоры с китайским коллегой Дун Цзюнем, сообщает Центральное телевидение Китая (ЦТК). В ходе беседы китайская сторона подтвердила готовность к совместной работе с Россией в сфере обеспечения глобальной стабильности и безопасности.

Китай готов вместе с Россией добросовестно реализовать важные договоренности, достигнутые главами государств двух стран, укреплять стратегическое сотрудничество, обогащать содержание сотрудничества, — сказал глава Минобороны КНР.

Он также отметил, что Пекин намерен совместно с Москвой противостоять различным вызовам и «привносить позитивную энергию» в обеспечение глобальной безопасности. В свою очередь Белоусов выразил согласие с обозначенными принципами практического взаимодействия между двумя странами, включая сотрудничество в сфере подготовки военных кадров.

Ранее сообщалось, что Белоусов и его китайский коллега провели беседу. Главы ведомств обсудили стратегическое партнерство и межармейское сотрудничество Москвы и Пекина.

Белоусов в беседе с Дун Цзюнем заявил, что примеры Венесуэлы и Ирана требуют от оборонных министерств России и Китая постоянного анализа международной обстановки. Он подчеркнул, что за полгода мировая ситуация существенно изменилась и нуждается в регулярной оценке.

Китай
Россия
Андрей Белоусов
глобальная безопасность
