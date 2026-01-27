Белоусов попросил Китай держать ухо востро, напомнив о Венесуэле и Иране Белоусов призвал Китай к постоянному анализу на фоне событий в Венесуэле и Иране

Примеры Венесуэлы и Ирана требуют от оборонных министерств России и Китая постоянного анализа международной обстановки, заявил глава военного ведомства РФ Андрей Белоусов в беседе с коллегой из КНР Дун Цзюнем. Он подчеркнул, что за полгода мировая ситуация существенно изменилась и нуждается в регулярной оценке, передает пресс-служба МО.

Примеры Венесуэлы и Ирана требуют от наших ведомств организации постоянного анализа ситуации в сфере безопасности и соответствующих действий, — отметил Белоусов.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что военная армада США вблизи Ирана уже превышает по масштабам ту, которая была сформирована у берегов Венесуэлы. По его словам, ситуация в регионе очень изменчива. Глава Белого дома также отметил, что корабли ВМС США движутся в сторону Ирана «на всякий случай».

До этого посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров выразил мнение, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро, похищенного вместе с супругой Вооруженными силами США, могли предать сотрудники силовых структур республики. По его словам, это были люди, которые системно работали на американские спецслужбы.