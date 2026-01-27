Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 15:32

Белоусов попросил Китай держать ухо востро, напомнив о Венесуэле и Иране

Белоусов призвал Китай к постоянному анализу на фоне событий в Венесуэле и Иране

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Примеры Венесуэлы и Ирана требуют от оборонных министерств России и Китая постоянного анализа международной обстановки, заявил глава военного ведомства РФ Андрей Белоусов в беседе с коллегой из КНР Дун Цзюнем. Он подчеркнул, что за полгода мировая ситуация существенно изменилась и нуждается в регулярной оценке, передает пресс-служба МО.

Примеры Венесуэлы и Ирана требуют от наших ведомств организации постоянного анализа ситуации в сфере безопасности и соответствующих действий, — отметил Белоусов.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что военная армада США вблизи Ирана уже превышает по масштабам ту, которая была сформирована у берегов Венесуэлы. По его словам, ситуация в регионе очень изменчива. Глава Белого дома также отметил, что корабли ВМС США движутся в сторону Ирана «на всякий случай».

До этого посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров выразил мнение, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро, похищенного вместе с супругой Вооруженными силами США, могли предать сотрудники силовых структур республики. По его словам, это были люди, которые системно работали на американские спецслужбы.

Россия
Китай
Венесуэла
Иран
Андрей Белоусов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Первый за 25 лет концерт группы t.A.T.u. сорвался
Российские военные захватили партию древних американских пулеметов ВСУ
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
«Держитесь подальше от США»: экс-глава ФИФА призвал бойкотировать ЧМ-2026
Пожар в Балашихе 27 января: четыре мертвых кубинца, дом беглого олигарха
Синоптик объяснил, в каких регионах весна припозднится
В Германии заявили о намерении потребовать с Украины €70 млрд
В Госдуме ответили, какие организации могут поддержать малый бизнес
«Стянут все группировки»: полковник о возможности штурма Харькова
Длительную икоту связали с одним крайне опасным заболеванием
Россиянам рассказали, как правильно чихать
Мишустин рассказал, как в России поддерживают разработчиков продукции
Россия объявила Тимошенко в международный розыск
Тренер назвала самые частые ошибки в похудении
В Госдуме отреагировали на слухи о возможной блокировке Telegram
В Союзе пенсионеров по Москве открестились от сгоревшего хостела
Психолог дал советы, как не попасть под влияние мошенников
В МО Китая решили работать с Россией над глобальной безопасностью
Госдума разрешила отключать россиян от связи по запросу спецслужб
Белоусов попросил Китай держать ухо востро, напомнив о Венесуэле и Иране
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.