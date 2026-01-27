Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 13:55

Белоусов провел видеоконференцию с китайским коллегой

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Министр обороны России Андрей Белоусов и его китайский коллега Дун Цзюнь провели беседу, сообщает Центральное телевидение Китая. Разговор прошел в формате видеосвязи. Главы ведомств обсудили стратегическое партнерство и межармейское сотрудничество Москвы и Пекина.

Министр обороны Дун Цзюнь провел видеоконференцию с министром обороны России Андреем Белоусовым 27 января, — говорится в публикации.

Ранее Белоусов посетил пункт управления группировки «Запад» для проверки текущих результатов выполнения боевых задач. В ходе визита министр заслушал отчеты руководства о положении дел на фронте и оперативной тактике подразделений противника.

До этого Белоусов поздравил российских военнослужащих с освобождением населенного пункта Димитров. Телеграмма была направлена командованию и личному составу 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко, 1487-го мотострелкового полка и 1435-го мотострелкового полка.

Минобороны РФ
МО РФ
Андрей Белоусов
Китай
КНР
