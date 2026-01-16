Белоусов проинспектировал группировку войск «Запад» в зоне проведения СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов посетил пункт управления группировки «Запад» для проверки текущих результатов выполнения боевых задач, сообщило Минобороны РФ. В ходе визита он заслушал отчеты руководства о положении дел на фронте и оперативной тактике подразделений противника.

Командующий группировкой «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил министру обороны, что войска продолжают вести активные наступательные действия на всех четырех направлениях с общим фронтом более 320 километров, — сказано в сообщении.

Генерал отметил, что за декабрь российским силам удалось взять под контроль шесть населенных пунктов и занять территорию площадью более 155 квадратных километров. На текущий момент бои за освобождение продолжаются еще в 10 поселениях в зоне ответственности группировки.

В завершение инспекции министр поблагодарил личный состав за эффективную работу и проявленную стойкость. Белоусов вручил государственные награды военнослужащим, которые отличились при выполнении боевых заданий на передовой.

Ранее Белоусов сообщил на итоговой коллегии ведомства, что российские войска имеют двукратное превосходство над ВСУ по количеству беспилотных летательных аппаратов. Он подчеркнул, что именно дроны стали главной ударной силой в рамках специальной военной операции.