Стальной жетон спас жизнь российскому военному Стальной жетон остановил пулю и спас жизнь российскому военному в зоне СВО

В ходе интенсивных городских боев за Красноармейск (украинское название — Покровск) стальной нагрудный жетон спас жизнь российскому военнослужащему с позывным Татарин, рассказал РИА Новости его сослуживец Болтон. Он отметил, что история чудесного спасения началась еще во время мобилизации в 2022 году.

В военкомате им предложили алюминиевые жетоны. Или за отдельную плату приобрести стальные. И группа решила, что возьмет стальные, — поделился воспоминаниями Болтон.

Во время зачистки подвальных помещений кинотеатра «Мир» группа столкнулась с засадой: противник открыл огонь из автоматического оружия и применил гранаты. Татарин, шедший первым, получил осколочные ранения, а его бронежилет был пробит пулей, которую в последний момент остановил личный номер на груди.

