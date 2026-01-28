Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 08:53

Стальной жетон спас жизнь российскому военному

Стальной жетон остановил пулю и спас жизнь российскому военному в зоне СВО

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В ходе интенсивных городских боев за Красноармейск (украинское название — Покровск) стальной нагрудный жетон спас жизнь российскому военнослужащему с позывным Татарин, рассказал РИА Новости его сослуживец Болтон. Он отметил, что история чудесного спасения началась еще во время мобилизации в 2022 году.

В военкомате им предложили алюминиевые жетоны. Или за отдельную плату приобрести стальные. И группа решила, что возьмет стальные, — поделился воспоминаниями Болтон.

Во время зачистки подвальных помещений кинотеатра «Мир» группа столкнулась с засадой: противник открыл огонь из автоматического оружия и применил гранаты. Татарин, шедший первым, получил осколочные ранения, а его бронежилет был пробит пулей, которую в последний момент остановил личный номер на груди.

Ранее стало известно о шести украинских военнослужащих, погибших от голода и обморожения под Купянском в Харьковской области. Их тела нашли в блиндаже в районе Петропавловки. Вероятной причиной смерти стало прекращение поставок провизии и помощи.

ВСУ
ВС РФ
спецоперация
военные
СВО
