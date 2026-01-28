Вылегжанин оценил уровень конкуренции в российских лыжных гонках

В последние годы в российских лыжных гонках высокая конкуренция, заявил NEWS.ru серебряный призер Олимпийских игр 2014 года Максим Вылегжанин. Он отметил, что регионы начали вкладываться в развитие своих спортсменов и на них хорошо сказывается борьба с сильнейшими представителями страны.

Сейчас уровень этапов Кубка России выше, чем в то время, когда я участвовал. Соревнования начали транслировать. Под Кубок России развиваются спортивные комплексы и базы. Регионы начали вкладываться в их развитие. Выступают сильнейшие лыжники сборной России — это хорошо отразилось на региональных спортсменах. Я всегда за конкуренцию. Чем она сильнее, тем лучше результаты. За последние три года конкуренция в России высокая. Поэтому я считаю, что у российских лыжников очень хорошая форма, — сказал Вылегжанин.

Ранее Международный олимпийский комитет пригласил российских лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву принять участие в зимних Олимпийских играх 2026 года. Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.