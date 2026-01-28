Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 09:00

Вылегжанин оценил уровень конкуренции в российских лыжных гонках

Вылегжанин считает, что в российских лыжных гонках высокая конкуренция

Максим Вылегжанин Максим Вылегжанин Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

В последние годы в российских лыжных гонках высокая конкуренция, заявил NEWS.ru серебряный призер Олимпийских игр 2014 года Максим Вылегжанин. Он отметил, что регионы начали вкладываться в развитие своих спортсменов и на них хорошо сказывается борьба с сильнейшими представителями страны.

Сейчас уровень этапов Кубка России выше, чем в то время, когда я участвовал. Соревнования начали транслировать. Под Кубок России развиваются спортивные комплексы и базы. Регионы начали вкладываться в их развитие. Выступают сильнейшие лыжники сборной России — это хорошо отразилось на региональных спортсменах. Я всегда за конкуренцию. Чем она сильнее, тем лучше результаты. За последние три года конкуренция в России высокая. Поэтому я считаю, что у российских лыжников очень хорошая форма, — сказал Вылегжанин.

Ранее Международный олимпийский комитет пригласил российских лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву принять участие в зимних Олимпийских играх 2026 года. Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Россия
российские спортсмены
лыжные гонки
конкуренция
Виктор Байбаков
В. Байбаков
Кирилл Николаев
К. Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Министр транспорта Кубани выдал других фигурантов дела о мошенничестве
Пожар площадью около 4 тыс. квадратных метров вспыхнул в Подмосковье
Сахалинца арестовали за пропаганду терроризма в Telegram
В Госдуме оценили предложение изменить законы о ставках на спорт
В Крыму раскрыли подробности атаки ВСУ на Севастополь
В Госдуме рассказали об изменениях в законодательстве с 1 февраля
В Кемерово возбудили дело против 18-летнего юноши за призывы к терроризму
В Госдуме оценили вероятность личной встречи Путина с Зеленским
Матвиенко раскрыла, сохранятся ли меры поддержки бойцов по завершению СВО
Рабочий пострадал при атаке БПЛА на учебный центр
Россия примет участие в проверке сброса воды на АЭС «Фукусима-1»
Дмитриев объяснил, почему глава польского МИД «сцепился» с Маском
Роспотребнадзор выявил тонны поддельного популярного продукта на прилавках
Билет из мусорного ведра принес россиянке миллион рублей
Пьяный отец устроил сыну «аттракцион», спустив с седьмого этажа на веревке
Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью дирижера Чернушенко
Маск обругал главу МИД Польши из-за Starlink на Украине
Названы возможные последствия конфронтации Трампа с лидерами Евросоюза
Франция демонстративно отказывается от американских Google и Zoom
Раскрыты ключевые улики против самого загадочного убийцы США
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.