«Ему будет противно»: Васильев высмеял рекорд норвежского лыжника Клебо

Васильев: рекорд Клебо не легитимен в отсутствии российских лыжников

Йоханнес Клебо Йоханнес Клебо Фото: Peng Ziyang/XinHua/Global Look Press
Если бы на Олимпиаду-2026 были допущены сильнейшие российские лыжники, то норвежец Йоханнес Клебо максимум выиграл бы две золотые медали, а не шесть, заявил NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. По его мнению, спортсмен воспользовался положением и стал 11-кратным олимпийским чемпионом в отсутствии должной конкуренции.

Клебо стал заложником обстоятельств. Его будут превозносить, говорить о том, какой он выдающийся спортсмен, но всегда будет приставка, что он победил в отсутствии русских. Это будет его раздражать и нервировать до конца жизни. Клебо расчистили поляну, чтобы он установил все эти рекорды в отсутствии сильнейших спортсменов. Что это за медали такие? Ему самому будет противно, я уверен, — сказал Васильев.

Йоханнес Клебо стал 11-кратным олимпийским чемпионом. На Играх в Италии он победил во всех шести гонках. По количеству золотых медалей на Олимпиадах Клебо обогнал легендарную советскую гимнастку Ларису Латынину, которая побеждала девять раз.

Теперь Клебо является лучшим спортсменом в истории зимних ОИ. Он обогнал своих соотечественников, биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена, лыжников Бьорна Дели и Марит Бьорген — у всех по восемь первых мест. С учетом и зимних, и летних Игр по количеству золотых наград Клебо уступает только американскому пловцу Майклу Фелпсу (23).

