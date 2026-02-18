Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 16:12

Норвежский лыжник обошел советскую гимнастку по числу побед на Олимпиадах

Норвежский лыжник Клебо обошел гимнастку Латынину по числу побед на Олимпиадах

Йоханнес Клебо Йоханнес Клебо Фото: Peng Ziyang/XinHua/Global Look Press
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал 10-кратным олимпийским чемпионом. 29-летний спортсмен 18 февраля выиграл командный спринт вместе с Эйнаром Хедегартом на Играх-2026 в Италии. По количеству золотых медалей на Олимпиадах Клебо обогнал легендарную советскую гимнастку Ларису Латынину, которая побеждала девять раз.

Также Клебо обновил свой рекорд по количеству побед на зимних Олимпиадах. На этих соревнованиях норвежец взял уже четвертое золото в четырех гонках. С учетом и зимних, и летних Игр по количеству золотых наград Клебо уступает только американскому пловцу Майклу Фелпсу (23).

Ранее российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, что ее устраивают оценки от судей за короткую программу на Олимпиаде. Она отметила, что примерно эту цифру и загадывала перед выступлением — 72,89 балла. Спортсменка исполнила двойной аксель, тройной лутц и тройной флип плюс тройной тулуп. Фигуристка занимает пятое место после короткой программы, уступая лидеру менее шести баллов. Произвольная программа состоится 19 февраля.

Йоханнес Клебо
российские спортсмены
Олимпиада
рекорды
