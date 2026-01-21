Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 12:20

Двух российских лыжников пригласили на Олимпийские игры — 2026

МОК пригласил лыжников Коростелева и Непряеву на зимнюю Олимпиаду — 2026

Савелий Коростелев и Дарья Непряева Савелий Коростелев и Дарья Непряева Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Международный олимпийский комитет пригласил российских лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву принять участие в зимних Олимпийских играх 2026 года, сообщила пресс-служба организации. Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее сообщалось, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) продолжает постепенно допускать российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. В новом решении организации фигурируют имена лыжника Никиты Денисова и горнолыжниц Виталины Гириной и Танзилы Исраиловой.

До этого министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что юниорские сборные России по керлингу получили право выступать на международных соревнованиях с национальной символикой. Это решение было принято советом Всемирной федерации керлинга (WCF) на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета.

В начале января FIS присвоила нейтральный статус трем российским сноубордистам — Ярославу Степаненко, Арсению Томину и Кристине Пауль. Это позволило им также участвовать в соревнованиях под эгидой FIS без национальной символики.

Россия
МОК
лыжники
спортсмены
Олимпийские игры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психосоматолог дала важный совет женатым парам
Как похудеть, наедаясь на ночь: самые популярные «сытые» диеты
Адвокат ответил на вопрос о судьбе детей Джигана и Самойловой после развода
Бывшую тещу Абрамовича заметили на свидании с 94-летним мужем-миллиардером
Иноагент не смог оспорить свой статус в суде
Онищенко ответил, когда завершится всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом
В США опровергли разработку планов по захвату Гренландии
Названы испанские клубы, которые точно не пригласят Карпина
В ООН поставили точку в вопросе принадлежности Гренландии
Коммунальная авария оставила без воды несколько сотен домов в Томске
Экс-вице-мисс планеты получила тюремный срок за мошенничество
Фон дер Ляйен пообещала «подогреть» Гренландию в отместку Трампу
В Азербайджане спрогнозировали нефтяной бум
Момент обрушения крыши в ТЦ Новосибирска попал на видео
Ученые раскрыли, когда на небе можно будет увидеть уникальный парад планет
Женщину спасли из-под завалов после ЧП в Новосибирске
В Госдуме предложили разместить на бутылках с алкоголем пугающие картинки
Спасатели приступили к срочному поиску человека после ЧП в Новосибирске
В Кремле раскрыли, какую проблему обсудит Путин с правительством
Американист ответил, что грозит отказавшимся войти в Совет мира странам
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.