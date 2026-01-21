Двух российских лыжников пригласили на Олимпийские игры — 2026 МОК пригласил лыжников Коростелева и Непряеву на зимнюю Олимпиаду — 2026

Международный олимпийский комитет пригласил российских лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву принять участие в зимних Олимпийских играх 2026 года, сообщила пресс-служба организации. Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее сообщалось, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) продолжает постепенно допускать российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. В новом решении организации фигурируют имена лыжника Никиты Денисова и горнолыжниц Виталины Гириной и Танзилы Исраиловой.

До этого министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что юниорские сборные России по керлингу получили право выступать на международных соревнованиях с национальной символикой. Это решение было принято советом Всемирной федерации керлинга (WCF) на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета.

В начале января FIS присвоила нейтральный статус трем российским сноубордистам — Ярославу Степаненко, Арсению Томину и Кристине Пауль. Это позволило им также участвовать в соревнованиях под эгидой FIS без национальной символики.