Тренер Коростелева высказался о протесте на результаты скиатлона Тренер Сорин: история с протестом на итоги скиатлона на Олимпиаде завершилась

История с протестом на результаты мужского скиатлона на Олимпийских играх 2026 года завершилась, заявил тренер Егор Сорин, наставник лыжника Савелия Коростелева. По его словам, российская сторона получила все необходимые объяснения и приняла их, передает ТАСС.

Для меня и Савелия история со скиатлоном завершена. Я был инициатором протеста, который подали непосредственно после гонки. Хотелось, чтобы члены жюри более внимательно разобрали этот эпизод, потому что по ходу гонки они моментально приняли решение наказать француза желтой карточкой. <…> По итогам протеста они сделали заключение, дали его нам. Я его принял, понял. Другие специалисты тоже, — рассказал Сорин.

Коростелев занял четвертое место в гонке. Поводом для протеста стал эпизод с французом Матисом Деложем, который пришел к финишу вторым. На одном из участков дистанции спортсмен срезал траекторию, нарушив правила. Жюри пришло к выводу, что однако ощутимого преимущества, повлиявшего на результат, француз не получил.

Ранее российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева не прошли квалификацию в спринтерской гонке на Олимпиаде-2026. Оба спортсмена не смогли выйти в четвертьфинал и не будут бороться за медали. Непряева показала 31-й результат в квалификации. Коростелев стал 35-м, уступив норвежцу Йоханнесу Клебо 12,51 секунды. После неудачного результата Непряева заявила, что «чувствует себя слабачкой».