Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 15:05

Тренер Коростелева высказался о протесте на результаты скиатлона

Тренер Сорин: история с протестом на итоги скиатлона на Олимпиаде завершилась

Егор Сорин Егор Сорин Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

История с протестом на результаты мужского скиатлона на Олимпийских играх 2026 года завершилась, заявил тренер Егор Сорин, наставник лыжника Савелия Коростелева. По его словам, российская сторона получила все необходимые объяснения и приняла их, передает ТАСС.

Для меня и Савелия история со скиатлоном завершена. Я был инициатором протеста, который подали непосредственно после гонки. Хотелось, чтобы члены жюри более внимательно разобрали этот эпизод, потому что по ходу гонки они моментально приняли решение наказать француза желтой карточкой. <…> По итогам протеста они сделали заключение, дали его нам. Я его принял, понял. Другие специалисты тоже, — рассказал Сорин.

Коростелев занял четвертое место в гонке. Поводом для протеста стал эпизод с французом Матисом Деложем, который пришел к финишу вторым. На одном из участков дистанции спортсмен срезал траекторию, нарушив правила. Жюри пришло к выводу, что однако ощутимого преимущества, повлиявшего на результат, француз не получил.

Ранее российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева не прошли квалификацию в спринтерской гонке на Олимпиаде-2026. Оба спортсмена не смогли выйти в четвертьфинал и не будут бороться за медали. Непряева показала 31-й результат в квалификации. Коростелев стал 35-м, уступив норвежцу Йоханнесу Клебо 12,51 секунды. После неудачного результата Непряева заявила, что «чувствует себя слабачкой».

Россия
спорт
Олимпиада
лыжные гонки
результаты
протесты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские спецслужбы оказались причастны к покушению на Алексеева
Лидер одной из стран СНГ не примет участия в первом заседании Совета мира
«Прошу не лишать свободы»: соучастник покушения на генерала выступил в суде
Студенты анапского техникума оставляли родителям пугающие сообщения
В российском регионе обнаружили цыплят с опасной для человека бактерией
В «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия» приняли участие 270 российских компаний
В Госдуме призвали ввести потолок цен на подарки в преддверии праздников
НАТО запустила миссию в Арктике
Биолог призвала дачников проверять воду в колодце на нитраты
Военэксперт раскрыл подробности ситуации в Купянске
В России жестко отреагировали на гибель священника от дрона ВСУ
Путин наградил гендиректора российского канала орденом «За доблестный труд»
Лавров ответил на вопрос о главной победе в жизни
Следователи возбудили дело против напавшего на техникум
Критик назвал главный критерий для ректора Школы-студии МХАТ
В Британии раскрыли шокирующую версию подмены тела Эпштейна в изоляторе
Появилась первая версия, почему студент открыл стрельбу в техникуме
Военэксперт рассказал, как обратить в бегство ВСУ под Купянском
Пособник покушения на замглавы ГРУ сделал неожиданное заявление в суде
В Екатеринбурге полиция обнаружила семерых детей-маугли в доме без мебели
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.