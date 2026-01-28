Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 08:00

Операция в тылу, «загон» для наемников ВСУ: новости СВО к утру 28 января

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости
Командование ВСУ стягивает большую часть иностранных наемников к Купянску в попытке стабилизировать фронт, российские морпехи провели операцию в тылу противника на угнанном американском бронеавтомобиле Humvee близ Доброполья. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Украинские силы уличили в обстреле собственных территорий

Украинские военнослужащие могли сами обстреливать территорию Сум, допустил пленный военнослужащий ВСУ Виктор Кушнир. По его словам, источник огня по населенному пункту был неочевиден, но указывал на направления, контролируемые украинской стороной.

Эти слова подтверждают ранее озвученное мнение дипломатических источников в Москве. Они заявляли о возможных провокациях со стороны Киева.

В Краснодарском крае дроны ВСУ повредили частные дома

В Северском районе Краснодарского края беспилотники стали причиной повреждений четырех жилых домов, сообщила пресс-служба регионального оперштаба. В результате инцидента никто не пострадал.

В хуторе Свободный обломки сбитого БПЛА попали на территорию двух частных домовладений. Основной ущерб здесь составили выбитые оконные стекла. Еще два дома оказались повреждены в станице Северской, где последствия оказались немного серьезнее: в одном здании повреждены кровля, потолок и пол, а в другом, как и в хуторе, мощной ударной волной выбило стекла в окнах.

Российские морпехи ворвались в тыл ВСУ в ДНР

Российские военные провели дерзкую разведывательную операцию в тылу Вооруженных сил Украины, использовав для этого угнанный американский бронеавтомобиль Humvee, рассказал участник событий, боец 61-й бригады морской пехоты Северного флота с позывным Гарик. По его словам, до этого разведчики захватили машину и уничтожили находившийся в ней расчет противника.

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

После тщательной подготовки они спланировали вылазку на трофейном Humvee в район Доброполья. Российские посты были заранее предупреждены. Машина позволила группе беспрепятственно миновать линии фронта.

Раскрыто, что ждет ВСУ после потери Новояковлевки

Освобождение населенного пункта Новояковлевка в Запорожской области имеет важное оперативное значение для российской группировки войск, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, продвижение российских подразделений создает серьезные логистические проблемы для Вооруженных сил Украины.

С достигнутых позиций российские подразделения теперь имеют возможность развивать наступление как на северо-запад, так и на юго-запад, усиливая давление на оборону противника. Эксперт добавил, что украинская сторона, несмотря на попытки сопротивления, вынуждена действовать в невыгодных условиях, отчасти обусловленных особенностями рельефа местности.

Иностранных наемников ВСУ бросили к Купянску

Командование Вооруженных сил Украины перебросило значительную часть иностранных наемников на ключевой участок фронта в Харьковской области. По информации Марочко, основная концентрация наемных формирований наблюдается в районе Купянской агломерации.

Украинское командование предпринимает попытки стабилизировать линию фронта по всем участкам специальной военной операции и наращивает количество контратак. В частности, отмечается рост активности на западных рубежах Луганской Народной Республики. По мнению Марочко, эти действия направлены на то, чтобы вернуть утраченные позиции и не допустить дальнейшего продвижения российских войск.

